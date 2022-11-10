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Чемпионат мира
10 ноября 2022, 17:32 | Обновлено 10 ноября 2022, 18:50
1544
1

Польша объявила заявку на ЧМ-2022

У поляков в группе очень интересные соперники

10 ноября 2022, 17:32 | Обновлено 10 ноября 2022, 18:50
1544
1
Польша объявила заявку на ЧМ-2022
PZPN

Стала известна заявка сборной Польши на чемпионат мира 2022 года. В заявку национальной команды на предстоящий турнир вошли 26 игроков.

Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Бартломей Дронговский («Специя»).

Защитники: Камил Глик («Беневенто»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Ян Беднарек («Астон Вилла»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Роберт Гумни («Аугсбург»), Артур Енджейчик («Легия»), Якуб Кивёр («Специя»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Никола Залевский («Рома»).

Полузащитники: Гжегож Крыховяк («Аль‑Шабаб»), Крыстян Белик («Бирмингем»), Дамиан Шиманьски (АЕК), Пётр Зелиньски («Наполи»), Себастиан Шиманьски («Фейеноорд»), Шимон Журковский («Фиорентина»), Якуб Каминьский («Вольфсбург»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камил Гросицки («Погонь»), Михал Скурась («Лех»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пёнтек («Салернитана»), Кароль Свидерски («Шарлотт»).

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Польша сыграет в квартете С с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.

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shef63
Шкода, що Кендзьора не потрапив.
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