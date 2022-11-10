ВИДЕО. Джастин Лонвейк забил первый гол в футболке киевского Динамо

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк поразил ворота «Александрии».

На 73-й минуте 22-летний нидерландский хавбек оформил второй гол киевлян с передачи Виктора Цыганкова.

Отметим, что это первый гол Лонвейка в составе «бело-синих». Ранее он сыграл два полных матча и еще в двух выходил на замену, но записать в свой актив результативные действия не получалось.

Первый гол в матче тоже с передачи Цыганкова забил полузащитник Виталий Буяльский.