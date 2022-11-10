Украина. Премьер лига10 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 10 ноября 2022, 17:12
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ВИДЕО. Джастин Лонвейк забил первый гол в футболке киевского Динамо
22-летний полузащитник поразил ворота «Александрии»
10 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 10 ноября 2022, 17:12
1537
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В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк поразил ворота «Александрии».
На 73-й минуте 22-летний нидерландский хавбек оформил второй гол киевлян с передачи Виктора Цыганкова.
Отметим, что это первый гол Лонвейка в составе «бело-синих». Ранее он сыграл два полных матча и еще в двух выходил на замену, но записать в свой актив результативные действия не получалось.
Первый гол в матче тоже с передачи Цыганкова забил полузащитник Виталий Буяльский.
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