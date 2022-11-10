Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Джастин Лонвейк забил первый гол в футболке киевского Динамо
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 10 ноября 2022, 17:12
1537
0

ВИДЕО. Джастин Лонвейк забил первый гол в футболке киевского Динамо

22-летний полузащитник поразил ворота «Александрии»

10 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 10 ноября 2022, 17:12
1537
0
ВИДЕО. Джастин Лонвейк забил первый гол в футболке киевского Динамо
ФК Динамо Киев

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк поразил ворота «Александрии».

На 73-й минуте 22-летний нидерландский хавбек оформил второй гол киевлян с передачи Виктора Цыганкова.

Отметим, что это первый гол Лонвейка в составе «бело-синих». Ранее он сыграл два полных матча и еще в двух выходил на замену, но записать в свой актив результативные действия не получалось.

Первый гол в матче тоже с передачи Цыганкова забил полузащитник Виталий Буяльский.

По теме:
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
С голом Лонвейка: Динамо уверенно выиграло у Александрии
ВИДЕО. Буяльский в касание завершил классную комбинацию Динамо
Джастин Лонвейк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Александрия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТСН
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Футбол | 10 ноября 2022, 03:49 1
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»

Наставник «Ромы» – о ничьей с «Сассуоло»

Мудрик попал в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов
Футбол | 10 ноября 2022, 16:05 1
Мудрик попал в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов
Мудрик попал в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов

Михаил расположился на восьмом месте в этом рейтинге

Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 10.11.2022, 10:15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Дешам огласил окончательную заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре
Футбол | 09.11.2022, 22:11
Дешам огласил окончательную заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре
Дешам огласил окончательную заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре
Промоутер: «Есть три рабочие даты на бой Усик - Фьюри за все пояса»
Бокс | 10.11.2022, 15:29
Промоутер: «Есть три рабочие даты на бой Усик - Фьюри за все пояса»
Промоутер: «Есть три рабочие даты на бой Усик - Фьюри за все пояса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
08.11.2022, 16:48 4
Футбол
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
09.11.2022, 17:06 19
Футбол
Не только Иран. В разведке назвали страны, которые помогают россии
Не только Иран. В разведке назвали страны, которые помогают россии
09.11.2022, 13:59 3
Война
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
09.11.2022, 13:24
Футбол
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
08.11.2022, 22:51 2
Бокс
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
09.11.2022, 15:50 2
Футбол
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
09.11.2022, 20:12 5
Война
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
10.11.2022, 09:48
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности