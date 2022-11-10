ВИДЕО. Буяльский в касание завершил классную комбинацию Динамо
Динамовцы на старте матча против «Александрии» организовали супергол
В четверг, 10 ноября, проходит матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимает «Александрию».
Команды играют в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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Динамовцы на старте матча против «Александрии» организовали супергол. Буяльский забил с передачи Цыганкова феноменальный мяч.
Бомбардир киевлян провел 9-й гол в чемпионате ударом в одно касание мимо защитника. Траектория мяча проходила мимо ворот, но благодаря подкрутке футбольный снаряд оказался в воротах.
ГОЛ! 1:0. Буяльский, 10 мин.
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