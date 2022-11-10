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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 16:27 | Обновлено 10 ноября 2022, 17:12
3199
0

ВИДЕО. Буяльский в касание завершил классную комбинацию Динамо

Динамовцы на старте матча против «Александрии» организовали супергол

10 ноября 2022, 16:27 | Обновлено 10 ноября 2022, 17:12
3199
0
ВИДЕО. Буяльский в касание завершил классную комбинацию Динамо
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В четверг, 10 ноября, проходит матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимает «Александрию».

Команды играют в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Динамовцы на старте матча против «Александрии» организовали супергол. Буяльский забил с передачи Цыганкова феноменальный мяч.

Бомбардир киевлян провел 9-й гол в чемпионате ударом в одно касание мимо защитника. Траектория мяча проходила мимо ворот, но благодаря подкрутке футбольный снаряд оказался в воротах.

ГОЛ! 1:0. Буяльский, 10 мин.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия Виталий Буяльский видео голов и обзор выбор редакции
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Источник Sport.ua
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