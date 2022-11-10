Мудрик попал в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов
Михаил расположился на восьмом месте в этом рейтинге
Один из лидеров донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик попал в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов.
21-летний украинец оказался в компании топовых исполнителей мирового уровня.
Топ-10 игроков Лиги чемпионов 2022/23 по количеству успешных попыток дриблинга:
1. Усман Дембеле («Барселона») – 39
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 39
3. Винисиус Жуниор («Реал») – 36
4. Рафаэл Леау («Милан») – 33
5. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 29
6. Нуну Тавареш («Марсель») – 28
7. Неймар («ПСЖ») – 27
8. Михаил Мудрик («Шахтер») – 26
9. Янник Феррейра Карраско («Атлетико») – 22
10. Райан Кент («Рейнджерс») – 22
Ранее сообщалось, что Мудрик провел переговоры с «Арсеналом».
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