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  4. Мудрик попал в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов
Лига чемпионов
10 ноября 2022, 16:05 | Обновлено 10 ноября 2022, 16:06
614
1

Мудрик попал в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов

Михаил расположился на восьмом месте в этом рейтинге

10 ноября 2022, 16:05 | Обновлено 10 ноября 2022, 16:06
614
1
Мудрик попал в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Один из лидеров донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик попал в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов.

21-летний украинец оказался в компании топовых исполнителей мирового уровня.

Топ-10 игроков Лиги чемпионов 2022/23 по количеству успешных попыток дриблинга:

1. Усман Дембеле («Барселона») – 39
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 39
3. Винисиус Жуниор («Реал») – 36
4. Рафаэл Леау («Милан») – 33
5. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 29
6. Нуну Тавареш («Марсель») – 28
7. Неймар («ПСЖ») – 27
8. Михаил Мудрик («Шахтер») – 26
9. Янник Феррейра Карраско («Атлетико») – 22
10. Райан Кент («Рейнджерс») – 22

Ранее сообщалось, что Мудрик провел переговоры с «Арсеналом».

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
нарешті знов про найкращого...
А  то почав перейматися, що сьогодні не буде хвалебних повідомлень про гравця. 
    
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