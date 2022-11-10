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ATP
10 ноября 2022, 14:27 | Обновлено 10 ноября 2022, 14:30
133
0

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP

Соревнования пройдут в Италии с 13 по 20 ноября.

10 ноября 2022, 14:27 | Обновлено 10 ноября 2022, 14:30
133
0
Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Состоялась жеребьевка группового раунда итогового турнира ATP

Зеленая группа:

Рафаэль Надаль
Каспер Рууд
Феликс Оже-Альяссим
Тэйлор Фритц

Красная группа:

Стефанос Циципас
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Новак Джокович

Отметим, что лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас не сыграет на турнире из-за травмы.

Соревнования пройдут в Турине с 13 по 20 ноября.

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Источник ATP Tour
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