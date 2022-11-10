ATP10 ноября 2022, 14:27 | Обновлено 10 ноября 2022, 14:30
133
0
Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP
Соревнования пройдут в Италии с 13 по 20 ноября.
10 ноября 2022, 14:27 | Обновлено 10 ноября 2022, 14:30
133
0
Состоялась жеребьевка группового раунда итогового турнира ATP
Зеленая группа:
Рафаэль Надаль
Каспер Рууд
Феликс Оже-Альяссим
Тэйлор Фритц
Красная группа:
Стефанос Циципас
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Новак Джокович
Отметим, что лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас не сыграет на турнире из-за травмы.
Соревнования пройдут в Турине с 13 по 20 ноября.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 09 ноября 2022, 20:59 6
Катерина одолела Тамару Зиданшек в трех партиях
Теннис | 10 ноября 2022, 11:35 2
Камила Джорджи похвасталась своей фигурой
Война | 09.11.2022, 13:59
Теннис | 09.11.2022, 21:11
Футбол | 09.11.2022, 15:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.11.2022, 22:51 1
08.11.2022, 16:37 3
09.11.2022, 13:24
08.11.2022, 16:20 4
09.11.2022, 17:06 19
08.11.2022, 23:23 1
09.11.2022, 21:52 1
08.11.2022, 17:37