Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP

Состоялась жеребьевка группового раунда итогового турнира ATP

Зеленая группа:

Рафаэль Надаль

Каспер Рууд

Феликс Оже-Альяссим

Тэйлор Фритц

Красная группа:

Стефанос Циципас

Даниил Медведев

Андрей Рублев

Новак Джокович

Отметим, что лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас не сыграет на турнире из-за травмы.

Соревнования пройдут в Турине с 13 по 20 ноября.