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  4. Георгий СУДАКОВ: «У нас не бывает легких матчей»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 09:57 |
89
0

Георгий СУДАКОВ: «У нас не бывает легких матчей»

Полузащитник «Шахтера» – о победной игре с «Вересом» (2:0)

10 ноября 2022, 09:57 |
89
0
Георгий СУДАКОВ: «У нас не бывает легких матчей»
ФК Шахтер Донецк. Григорий Судаков

Хавбек донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился мнениями о победе 2:0 над «Вересом» в матче УПЛ и дал оценку жеребьевке стыковых матчей Лиги Европы.

– Три очка в игре с «Вересом» дались легко?

– Спасибо за поздравление. Нет, у нас не бывает легких матчей, тем более в чемпионате все команды бьются и настраиваются на нас очень серьезно. Очень сложно в поединках с соперниками, которые сами не играют и нам не дают, закрываются, а нам приходится всю игру вскрывать оборону. Еще ни один матч не дался легко.

– Такие победы приносят радость или воспринимаются обыденно?

– Если мы хотим стать чемпионами, то должны выигрывать в каждом матче. Неважно, противостоим «Динамо», «Днепру-1» или «Вересу», ведь за каждую победу – три очка. Настраиваемся на всех соперников. Мы голодны к победам.

– Опиши момент, когда ты заработал пенальти.

– Если честно, я плохо помню этот эпизод. Мне наступили на ногу, а арбитр поставил 11-метровый.

– Как определяли исполнителя? Показалось, что сначала Траоре брал ответственность на себя.

– У нас многие могут пробить пенальти, но взялся Миша. Главное – мяч в сетке.

– Чувствуется, что график по завершении ЛЧ стал намного легче?

– Я не могу сказать, что стало легче, так как мы уже третий месяц живем в отеле без семьи. Мы устали психологически и физически. Сейчас каждые четыре дня матч, и нам нужно выигрывать в каждом, если мы хотим выходить на первое место и становиться чемпионами. Нужно дотерпеть, настроиться и выложиться на 100 процентов, так как осталось всего две недели.

– Какие эмоции после жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы? Что скажешь о «Ренне»?

– Если честно, ничего не могу сказать о «Ренне». Сейчас все мысли только о «Заре».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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