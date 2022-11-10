Англия10 ноября 2022, 04:14 | Обновлено 10 ноября 2022, 05:00
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Стало известно, кто возглавит Саутгемптон
Новым коучем «святых» станет валлиец Нейтан Джонс
10 ноября 2022, 04:14 | Обновлено 10 ноября 2022, 05:00
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Руководство «Саутгемптона» определилось с кандидатурой тренера, который заменит уволенного из клуба Ральфа Хазенхюттля.
Новым коучем «святых» станет валлиец Нейтан Джонс. 49-летний специалист в настоящее время возглавляет «Лутон Таун», а до этого тренировал «Сток Сити».
В качестве футболиста Джонс известен по выступлениям за «Брайтон».
«Саутгемптон», набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ – 18-я позиция.
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