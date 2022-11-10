Стало известно, кто возглавит Саутгемптон

Руководство «Саутгемптона» определилось с кандидатурой тренера, который заменит уволенного из клуба Ральфа Хазенхюттля.

Новым коучем «святых» станет валлиец Нейтан Джонс. 49-летний специалист в настоящее время возглавляет «Лутон Таун», а до этого тренировал «Сток Сити».

В качестве футболиста Джонс известен по выступлениям за «Брайтон».

«Саутгемптон», набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ – 18-я позиция.