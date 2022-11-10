Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто возглавит Саутгемптон
Англия
10 ноября 2022, 04:14 | Обновлено 10 ноября 2022, 05:00
73
0

Стало известно, кто возглавит Саутгемптон

Новым коучем «святых» станет валлиец Нейтан Джонс

10 ноября 2022, 04:14 | Обновлено 10 ноября 2022, 05:00
73
0
Стало известно, кто возглавит Саутгемптон
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Саутгемптона» определилось с кандидатурой тренера, который заменит уволенного из клуба Ральфа Хазенхюттля.

Новым коучем «святых» станет валлиец Нейтан Джонс. 49-летний специалист в настоящее время возглавляет «Лутон Таун», а до этого тренировал «Сток Сити».

В качестве футболиста Джонс известен по выступлениям за «Брайтон».

«Саутгемптон», набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ – 18-я позиция.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон уволил главного тренера
Саутгемптон – Ньюкасл – 1:4. Видео голов и обзор матча
Победный дебют Эмери. Астон Вилла обыграла МЮ, Ньюкасл разбил Саутгемптон
Саутгемптон Нейтан Джонс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
Футбол | 09 ноября 2022, 10:48 33
Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом

Полузащитник может зимой покинуть «Шахтер»

Юрий МАКСИМОВ: Контракт на 4 недели — это неуважение. Вечно говно разгребаю
Футбол | 09 ноября 2022, 16:12 10
Юрий МАКСИМОВ: Контракт на 4 недели — это неуважение. Вечно говно разгребаю
Юрий МАКСИМОВ: Контракт на 4 недели — это неуважение. Вечно говно разгребаю

Но тренеру хотелось работать

Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 09.11.2022, 10:15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Интер отгрузил 6 мячей в ворота Болоньи, победы одержали Торино и Фиалки
Футбол | 10.11.2022, 00:42
Интер отгрузил 6 мячей в ворота Болоньи, победы одержали Торино и Фиалки
Интер отгрузил 6 мячей в ворота Болоньи, победы одержали Торино и Фиалки
Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки
Футбол | 09.11.2022, 21:25
Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки
Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, почему не хочет нокаутировать Фьюри
Усик рассказал, почему не хочет нокаутировать Фьюри
08.11.2022, 16:37 2
Бокс
Гвоздик рассказал, сможет ли Усик нокаутировать Фьюри и Уайлдера
Гвоздик рассказал, сможет ли Усик нокаутировать Фьюри и Уайлдера
08.11.2022, 14:53 1
Бокс
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
09.11.2022, 20:12 3
Война
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
08.11.2022, 16:48 2
Футбол
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
08.11.2022, 17:06 5
Футбол
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
08.11.2022, 00:05 4
Футбол
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
09.11.2022, 17:06 18
Футбол
Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
08.11.2022, 12:23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности