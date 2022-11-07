ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон уволил главного тренера

«Саутгемптон» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля. Вместе с ним клуб покинул его ассистент Рихард Китцбихлер.

Решение об увольнении Хазенхюттля руководство приняло после вчерашнего разгромного поражения 1:4 от «Ньюкасла» в матче АПЛ. На данный момент «Саутгемптон» идет 18-м в турнирной таблице АПЛ с 12 очками в 14 матчах.

Хазенхюттль возглавлял «Саутгемптон» с декабря 2018 года. До этого 55-летний австриец два года работал с «РБ Лейпциг».