ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон уволил главного тренера
Ральф Хазенхюттль покидает клуб
«Саутгемптон» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля. Вместе с ним клуб покинул его ассистент Рихард Китцбихлер.
Решение об увольнении Хазенхюттля руководство приняло после вчерашнего разгромного поражения 1:4 от «Ньюкасла» в матче АПЛ. На данный момент «Саутгемптон» идет 18-м в турнирной таблице АПЛ с 12 очками в 14 матчах.
Хазенхюттль возглавлял «Саутгемптон» с декабря 2018 года. До этого 55-летний австриец два года работал с «РБ Лейпциг».
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