Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Сассуоло» (1:1) в матче 14-го тура итальянской Серии А.

«Мы провели хороший матч, играли с позитивным и серьезным настроем. Наша команда хотела победить в матче с непростым соперником. Но мне жаль, что усилия всей команды были перечеркнуты отношением одного непрофессионального игрока.

Я не назову его имени. На поле было 16 моих игроков, и мне понравилось отношение 15 из них. Я сказал ему, почему подобное больше никогда не должно повториться. Теперь мы постараемся завершить этот отрезок взятием трех очков», - сказал Моуриньо.