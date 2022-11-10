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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Италия
10 ноября 2022, 03:49 | Обновлено 10 ноября 2022, 03:56
382
0

Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»

Наставник «Ромы» – о ничьей с «Сассуоло»

10 ноября 2022, 03:49 | Обновлено 10 ноября 2022, 03:56
382
0
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Сассуоло» (1:1) в матче 14-го тура итальянской Серии А.

«Мы провели хороший матч, играли с позитивным и серьезным настроем. Наша команда хотела победить в матче с непростым соперником. Но мне жаль, что усилия всей команды были перечеркнуты отношением одного непрофессионального игрока.

Я не назову его имени. На поле было 16 моих игроков, и мне понравилось отношение 15 из них. Я сказал ему, почему подобное больше никогда не должно повториться. Теперь мы постараемся завершить этот отрезок взятием трех очков», - сказал Моуриньо.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник DAZN
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