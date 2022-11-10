Диего СИМЕОНЕ: «Мы вновь терпим разочарование»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал минимальное поражение от «Мальорки» (0:1) в матче 14-го тура испанской Примеры.

«Мы продолжаем совершать ошибки в защите, что очень беспокоит. После замен мы заиграли интереснее, но этого все равно оказалось недостаточно, мы вновь терпим разочарование. Нужно как следует поработать, чтобы исправить ситуацию. Оптимизма добавляет тот факт, что команда не сдается.

Во время перерыва на чемпионат мира у нас будет время для решения проблем. Надеюсь, после паузы игроки вернутся полными решимости переломить непростое положение», - сказал Симеоне.