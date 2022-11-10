Атлетико неожиданно в гостях уступил Мальорке, очередное фиаско Севильи
«Вильярреал» сумел взять три выездных очка в борьбе за зону еврокубков
9 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Испании.
В вечернем поединке «Атлетико» неожиданно в гостях уступил «Мальорке» (0:1).
Очередное фиаско потерпела «Севилья», уступив дома «Реалу Сосьедад» (1:2) с удалениями Ивана Ракитича и Танги Ньянзу еще в первом тайме. Команда находится в опасной зоне (17 место, 11 очков).
«Вильярреал» сумел взять три выездных очка в борьбе за зону еврокубков и находится на 8-м месте (21 пункт).
Лидеры Серии A: Барселона (37), Реал Мадрид (32), Реал Сосьдад (26), Атлетик, Бетис, Атлетико (по 24).
Ла Лига. 14-й тур, 9 ноября
Альмерия – Хетафе – 1:0
Гол: Лео Баптистао, 26
Севилья – Реал Сосьедад – 1:2
Голы: Мир, 44 – Серлот, 20, Мендес, 36
Удаления: Ракитич, 28, Ньянзу, 34
Эспаньол – Вильярреал – 0:1
Гол: Лекомт, 64 (автогол)
Мальорка – Атлетико – 1:0
Гол: Мурики, 16.
Full-time. pic.twitter.com/i1XnbUvC1Q— Atlético de Madrid (@atletienglish) November 9, 2022
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