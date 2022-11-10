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10 ноября 2022, 00:59 | Обновлено 10 ноября 2022, 01:39
36
0

Атлетико неожиданно в гостях уступил Мальорке, очередное фиаско Севильи

«Вильярреал» сумел взять три выездных очка в борьбе за зону еврокубков

10 ноября 2022, 00:59 | Обновлено 10 ноября 2022, 01:39
36
0
Атлетико неожиданно в гостях уступил Мальорке, очередное фиаско Севильи
ФК Атлетико Мадрид

9 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Испании.

В вечернем поединке «Атлетико» неожиданно в гостях уступил «Мальорке» (0:1).

Очередное фиаско потерпела «Севилья», уступив дома «Реалу Сосьедад» (1:2) с удалениями Ивана Ракитича и Танги Ньянзу еще в первом тайме. Команда находится в опасной зоне (17 место, 11 очков).

«Вильярреал» сумел взять три выездных очка в борьбе за зону еврокубков и находится на 8-м месте (21 пункт).

Лидеры Серии A: Барселона (37), Реал Мадрид (32), Реал Сосьдад (26), Атлетик, Бетис, Атлетико (по 24).

Ла Лига. 14-й тур, 9 ноября

Альмерия – Хетафе – 1:0

Гол: Лео Баптистао, 26

Севилья – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Мир, 44 – Серлот, 20, Мендес, 36

Удаления: Ракитич, 28, Ньянзу, 34

Эспаньол – Вильярреал – 0:1

Гол: Лекомт, 64 (автогол)

Мальорка – Атлетико – 1:0

Гол: Мурики, 16.

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Источник Sport.ua
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