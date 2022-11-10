Пеп ГВАРДИОЛА: «Доволен и результатом, и игрой команды»
Наставник «Манчестер Сити» – о победе над «Челси»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским «Челси» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Мы выглядели хорошо. Я доволен и результатом, и игрой команды, учитывая высочайший уровень нашего соперника.
Лучшим игроком матча был Штефан Ортега [вратарь «Манчестер Сити»], что показывает, насколько силен «Челси». Да, я не отрицаю, что ему пришлось потрудиться. Мы видим его каждый день – он просто великолепный кипер», - сказал Гвардиола.
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