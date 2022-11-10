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Англия
10 ноября 2022, 02:39 | Обновлено 10 ноября 2022, 02:48
61
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Доволен и результатом, и игрой команды»

Наставник «Манчестер Сити» – о победе над «Челси»

10 ноября 2022, 02:39 | Обновлено 10 ноября 2022, 02:48
61
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Доволен и результатом, и игрой команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским «Челси» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Мы выглядели хорошо. Я доволен и результатом, и игрой команды, учитывая высочайший уровень нашего соперника.

Лучшим игроком матча был Штефан Ортега [вратарь «Манчестер Сити»], что показывает, насколько силен «Челси». Да, я не отрицаю, что ему пришлось потрудиться. Мы видим его каждый день – он просто великолепный кипер», - сказал Гвардиола.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Челси Кубок английской лиги по футболу
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Источник Sky Sports
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