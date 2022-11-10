Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Рух
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 01:08 |
23
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Рух

В четверг состоится львовское дерби

10 ноября 2022, 01:08 |
23
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Рух
ФК Рух

В четверг, 10 ноября, в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги состоится львовское дерби, в котором «Львов» сыграет против «Руха».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток арбитра матча Евгения Арановского прозвучит в 13:00.

«Львов» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на ОТТ платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Рух».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия
Минай – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Львов - Рух где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три удаления, два пенальти. Кривбасс минимально обыграл Ворсклу
Футбол | 09 ноября 2022, 16:38 1
Три удаления, два пенальти. Кривбасс минимально обыграл Ворсклу
Три удаления, два пенальти. Кривбасс минимально обыграл Ворсклу

Команды на славу зарубились ради победного результата

ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом
Футбол | 09 ноября 2022, 20:43 11
ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом
ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом

Александр подобрал тематический рисунок

ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
Футбол | 09.11.2022, 15:50
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября
Футбол | 10.11.2022, 00:30
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Футбол | 09.11.2022, 13:24
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
09.11.2022, 01:12 2
MMA
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
09.11.2022, 12:01 2
Футбол
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
09.11.2022, 20:12 3
Война
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
08.11.2022, 00:05 4
Футбол
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
08.11.2022, 17:06 5
Футбол
Где 4 миллиарда? Украина до сих пор не получила деньги от продажи Челси
Где 4 миллиарда? Украина до сих пор не получила деньги от продажи Челси
08.11.2022, 23:23 1
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
09.11.2022, 22:40
Другие виды
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
08.11.2022, 03:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности