В четверг, 10 ноября, в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги состоится львовское дерби, в котором «Львов» сыграет против «Руха».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток арбитра матча Евгения Арановского прозвучит в 13:00.

«Львов» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на ОТТ платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Рух».