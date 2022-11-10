Украина. Премьер лига10 ноября 2022, 01:08 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Рух
В четверг состоится львовское дерби
10 ноября 2022, 01:08 |
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В четверг, 10 ноября, в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги состоится львовское дерби, в котором «Львов» сыграет против «Руха».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток арбитра матча Евгения Арановского прозвучит в 13:00.
«Львов» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на ОТТ платформе Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Рух».
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