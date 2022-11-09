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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 23:56 | Обновлено 10 ноября 2022, 01:52
378
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия

Поединок состоится в Киеве

09 ноября 2022, 23:56 | Обновлено 10 ноября 2022, 01:52
378
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия
ФК Динамо Киев

В четверг, 10 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Динамо» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Александрия».

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Источник Sport.ua
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