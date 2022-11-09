Источник: Интер начал переговоры о переходе Малиновского из Аталанты

Итальянский «Интер» начал первые переговоры о возможном переходе украинского хавбека Руслана Малиновского из «Аталанты», информирует журналист Руди Галетти.

Руслан Малиновский проводит не самый лучший сезон, забив лишь один гол в 12 матчах чемпионата Италии.

Срок действия контракта украинского атакующего полузащитника с клубом из Бергамо истекает в июне 2023 года, после чего он может покинуть «Аталанту» бесплатно.

Трансферные слухи о Малиновском также сватают украинского хавбека в английский «Тоттенхэм».