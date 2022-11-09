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Италия
09 ноября 2022, 22:55 | Обновлено 09 ноября 2022, 23:08
570
0

Источник: Интер начал переговоры о переходе Малиновского из Аталанты

Срок действия контракта атакующего полузащитника истекает в июне 2023 года

09 ноября 2022, 22:55 | Обновлено 09 ноября 2022, 23:08
570
0
Источник: Интер начал переговоры о переходе Малиновского из Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Итальянский «Интер» начал первые переговоры о возможном переходе украинского хавбека Руслана Малиновского из «Аталанты», информирует журналист Руди Галетти.

Руслан Малиновский проводит не самый лучший сезон, забив лишь один гол в 12 матчах чемпионата Италии.

Срок действия контракта украинского атакующего полузащитника с клубом из Бергамо истекает в июне 2023 года, после чего он может покинуть «Аталанту» бесплатно.

Трансферные слухи о Малиновском также сватают украинского хавбека в английский «Тоттенхэм».

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