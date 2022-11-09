Италия09 ноября 2022, 22:25 | Обновлено 09 ноября 2022, 22:40
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WhoScored: Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче с Лечче
Украинский хавбек сделал ассист и получил высокую оценку 7.6
09 ноября 2022, 22:25 | Обновлено 09 ноября 2022, 22:40
219
0
В матче 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» (1:2).
У хозяев поля забили Федерико Баскиротто и Федерико Ди Франческо, а у гостей отличился Дуван Сапата.
Украинский хавбек Руслан Малиновский. сделал ассист и получил за матч высокую оценку 7.6, лучшую в команде из Бергамо.
Серия А. 14-й тур, 9 ноября
Лечче – Аталанта – 2:1
Голы: Баскиротто, 28, Ди Франческо, 30 – Сапата, 40.
Оценки WhoScored за матч
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