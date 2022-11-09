Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. WhoScored: Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче с Лечче
Италия
09 ноября 2022, 22:25 | Обновлено 09 ноября 2022, 22:40
219
0

WhoScored: Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче с Лечче

Украинский хавбек сделал ассист и получил высокую оценку 7.6

09 ноября 2022, 22:25 | Обновлено 09 ноября 2022, 22:40
219
0
WhoScored: Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче с Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» (1:2).

У хозяев поля забили Федерико Баскиротто и Федерико Ди Франческо, а у гостей отличился Дуван Сапата.

Украинский хавбек Руслан Малиновский. сделал ассист и получил за матч высокую оценку 7.6, лучшую в команде из Бергамо.

Серия А. 14-й тур, 9 ноября

Лечче – Аталанта – 2:1

Голы: Баскиротто, 28, Ди Франческо, 30 – Сапата, 40.

Оценки WhoScored за матч

По теме:
Сассуоло – Рома – 1:1. Обмен уколами в концовке. Видео голов и обзор матча
Лечче – Аталанта – 2:1. Ассист Малиновского. Видео голов и обзор матча
Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки
Серия A Лечче Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор WhoScored
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Днепр-1
Футбол | 09 ноября 2022, 10:00 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Днепр-1

В Ковалевке состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги

Сыграет с Лечче. Малиновский возвращается в основу Аталанты
Футбол | 09 ноября 2022, 18:56 0
Сыграет с Лечче. Малиновский возвращается в основу Аталанты
Сыграет с Лечче. Малиновский возвращается в основу Аталанты

Украинский хавбек выйдет с первых минут

Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Футбол | 09.11.2022, 17:06
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 09.11.2022, 10:15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Херсонский коллаборант Стремоусов погиб в ДТП
Война | 09.11.2022, 15:45
Херсонский коллаборант Стремоусов погиб в ДТП
Херсонский коллаборант Стремоусов погиб в ДТП
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
07.11.2022, 22:09 7
Другие виды
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
08.11.2022, 22:51
Бокс
Где 4 миллиарда? Украина до сих пор не получила деньги от продажи Челси
Где 4 миллиарда? Украина до сих пор не получила деньги от продажи Челси
08.11.2022, 23:23 1
Футбол
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
07.11.2022, 16:40 4
Футбол
Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
08.11.2022, 06:07
Футбол
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
08.11.2022, 00:05 4
Футбол
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
08.11.2022, 03:00
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
09.11.2022, 01:12 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности