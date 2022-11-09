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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Довбик перерос уровень нашей УПЛ»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 21:36 |
625
0

Ярослав ВИШНЯК: «Довбик перерос уровень нашей УПЛ»

Главный тренер «Колоса» – о поражении «Днепру-1»

09 ноября 2022, 21:36 |
625
0
Ярослав ВИШНЯК: «Довбик перерос уровень нашей УПЛ»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение «Днепру-1» (1:3).

– Мне показалось, что игра должна была понравиться зрителям. Были моменты у нас, у «Днепра-1» их было еще больше.

– При счете 1:2 был хороший момент, можно было сравнять...
– Да, но это игра. На сегодняшний день нам не хватает мастерства реализовывать эти моменты. Может быть, мы их слишком мало создаем. Если бы в таких моментах было 4-5, то, возможно, мы бы забили. Пока мы не на том уровне, чтобы забивать гол с одного момента. Не хочу ни с кем сравнивать, но вы видели мастерство Довбика. Видно, что он перерос уровень нашей УПЛ. Он реализует все четко, правильно, с запасом.

Мы идем по своему пути, реализация подтянется.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Довбик Днепр-1 Колос Ковалевка Колос - Днепр-1 Ярослав Вишняк
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Источник ФК Колос Ковалевка
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