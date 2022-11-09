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09 ноября 2022, 21:11 |
1607
0

ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой

Элина радует подписчиком своего инстаграма новыми фотографиями Скай

09 ноября 2022, 21:11 |
1607
0
ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой
Instagram. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как она вместе с мужем Гаэлем Монфисом и собакой гуляет с новорожденной дочерью Скай.

«Материнство», – написала Свитолина в инстаграме, прикрепив целую серию фотографий с малышкой. Элина поделилась домашними снимками, а также добавила фото с улицы, и с машины.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.

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фото Элина Свитолина lifestyle Скай Монфис
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