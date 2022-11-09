Другие новости09 ноября 2022, 21:11 |
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ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой
Элина радует подписчиком своего инстаграма новыми фотографиями Скай
09 ноября 2022, 21:11 |
1607
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Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как она вместе с мужем Гаэлем Монфисом и собакой гуляет с новорожденной дочерью Скай.
«Материнство», – написала Свитолина в инстаграме, прикрепив целую серию фотографий с малышкой. Элина поделилась домашними снимками, а также добавила фото с улицы, и с машины.
Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.
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