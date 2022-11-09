Юрий ВИРТ: «Мудрик - талантище. Даже Карвахаль бегал и читал его номер»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт оценил поражение 0:2 в матче чемпионата Украины с «Шахтером», а также рассказал о том, как его команда пыталась остановить лидера соперника Михаила Мудрика.

– Поблагодарил футболистов за игру, за самоотдачу. Было много борьбы: где-то мы выигрывали, где-то проигрывали. Осознаем уровень команды «Шахтера», которая забила два мяча и создала еще ряд хороших голевых моментов. В этих эпизодах мы немного недоработали, где-то низко опустились. Я понимаю, что в этой трети есть игроки, которые очень быстро работают с мячом, что и привело к пенальти, ко второму голу. В этих моментах мы все же могли подвинуть соперника ближе к середине поля и не доводить до того, чтобы он создавал эти возможности. Но мы понимаем, что класс футболистов донецкого «Шахтера» очень высок, понимаем свою силу, поэтому победа соперника заслуженная. А мы будем готовиться к следующим играм и стараться зарабатывать очки с другими командами.



– Первые 15 минут «Верес» навязывал борьбу и хорошо держался, а потом как-то сел назад. Почему?

– Все верно, и я сказал команде в перерыве, что начало игры было очень хорошим, хотя на первой минуте мы отдали мяч – и мог соперник забить, был хороший момент. Дальше отодвинули игру, однако после 20-й минуты стали быстро терять мячи, и где-то не хватило сил, не было паузы для передышки. Агрессивно заиграл «Шахтер», и мы начали садиться ниже и ниже, были уже практически в своей штрафной площади, где очень сложно сдерживать атаки. Это и привело к пенальти – не успели просто выбить мяч. Эта проблема действительно была, и в перерыве я акцентировал, что надо больше встречать в середине поля, рисковать и не допускать таких моментов. Но второй гол тоже пропустили так: тянули, тянули с решением. Но это, наверное, больше заслуга дончан – под таким давлением очень тяжело работать с мячом. Контроль мяча у нас был не самый лучший: быстро его теряли, и продвижения не хватало. Плюс в ноябре уже тяжелое, грязевое поле, на котором очень сложно контролировать игру, учитывая мастерство футболистов «Шахтера».



– Что можете сказать о Михаиле Мудрике? Генератор атак «Шахтера»?

– Мудрик – талантище. Недаром за него сейчас борется вся Европа. Этот футболист стоит больших денег. Мы разбирали его игру, но все видят, с кем он играл, и не все команды могут с ним справиться: если Карвахаль бегал и читал его номер, то нам, понятное дело, очень сложно. Сегодня он с игры не забил, но это действительно быстрый, креативный игрок, и не хотелось давать ему свободные зоны. Он все-таки талантище. Рад, что такой футболист есть у донецкого «Шахтера» и сборной Украины.