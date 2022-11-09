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  4. Артем ДОВБИК: «Не виделись с родителями десять месяцев»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 19:47 |
1206
0

Артем ДОВБИК: «Не виделись с родителями десять месяцев»

Нападающий «Днепра-1» – о матче против «Колоса» и родных на трибунах

09 ноября 2022, 19:47 |
1206
0
Артем ДОВБИК: «Не виделись с родителями десять месяцев»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о хет-трике в ворота «Колоса».

– Артем, третья игра за шесть дней. Какие эмоции сейчас?
– Это очень важная победа для нас. Нам было где-то тяжело, не было ключевых игроков, но главное, что мы сегодня победили, поэтому все счастливы.

– Ты забил три мяча на глазах родителей. Что от этого чувствуешь?
– Да, сегодня удалось забить три гола, но главное, что команда победила. Сегодня были важный три очка и для меня, и для нашей команды. И мои родные счастливы, и я счастлив. Не так часто приходится играть на глазах родителей. Поддержку я чувствовал, а когда забивал, то смотрел, как они радуются – это очень приятно!

– Долгое время ты их не видел. Как поддерживали связь и что ждешь от встречи?
– Да, мы не виделись десять месяцев. Списывались, как и все – в вайбере, телеграмме. Общались только по видеосвязи.

– Трудно все это было чувствовать?
– Да, тяжело, но сейчас встретимся и наконец поговорим.

– Впереди заключительный отрезок в чемпионате. Как команда на него настраивается?
– Настраиваемся на каждый матч как на финал. Сейчас для нас главное – это восстановиться. Мы уже работаем в таком графике длительное время, поэтому я думаю, что проблем не будет.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Колос Ковалевка Колос - Днепр-1
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Источник Sport.ua
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