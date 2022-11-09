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09 ноября 2022, 19:32 |
232
0

Тренер Кривбасса: «В конце игры у некоторых парней ноги сводили судороги»

Дмитрий Кара-Мустафа – о победе над «Ворсклой»

09 ноября 2022, 19:32 |
232
0
Тренер Кривбасса: «В конце игры у некоторых парней ноги сводили судороги»
ФК Кривбасс. Дмитрий Кара-Мустафа

Тренер криворожского «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (1:0) в 12 туре УПЛ.

- Первый тайм: ребята очень хорошо двигались, игра давалась. То, что не забили пенальти… Даже известные игроки не забивают. Наши футболисты – молодцы, не опустили голову и играли до конца. Да, потом у нас было удаление, но мы продолжали играть, даже не смотря на то, что остались вдесятером. В эти минуты выглядели очень убедительно и пристойно. После удаления имели неплохие моменты, но реализация пока оставляет желать лучшего.

Но команда – молодцы, ведь два дня назад была игра, и мы боялись, что они не успеют восстановиться. Поэтому ясно, что в конце игры у некоторых парней ноги сводили судороги. И мы производили замены. В таком графике команда еще не играла. Но, в принципе, мы выдержали. Хотя и у нас было больше на одного во втором тайме, все равно «Ворскла» выглядела свежее, ведь было больше дней для отдыха – четыре.

Хочется поблагодарить наших ребят за игру. У нас были хорошие моменты, чтобы забить второй и успокоить игру. Но и у соперника было несколько шансов, к счастью, нас выручил Сарнавский. В целом динамичная игра получилась. Юрий Николаевич зашел в раздевалку после игры и поблагодарил команду за характер.

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Источник ФК Кривбасс
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