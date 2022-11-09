Игор Йовичевич отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
Хорватский тренер одержал 40-ю викторию в УПЛ
Победа «Шахтера» над «Вересом» (2:0) стала 40-й для наставника горняков Игора Йовичевича в чемпионатах Украины. Он стал 6-м тренером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 21 викторию под руководством хорватского специалиста отпраздновал «Днепр-1», 11 - «Карпаты» и 8 - «Шахтер».
К слову, беспроигрышная серия Йовичевича в УПЛ достигла 16 матчей, в которых его подопечные одержали 14 побед, в том числе 6 с крупным счетом.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры из дальнего зарубежья, одержавшие наибольшее количество побед в УПЛ
|
|
Тренер
|
Страна
|
Клубы
|
Победы
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Шахтер (272), Динамо (39)
|
311
|
2.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Португалия
|
Шахтер
|
75
|
3.
|
Хуанде РАМОС
|
Испания
|
Днепр
|
59
|
4.
|
Николай КОСТОВ
|
Болгария
|
Металлург Д (32), Карпаты (7), Сталь Км (4)
|
43
|
5.
|
Луиш КАШТРУ
|
Португалия
|
Шахтер
|
41
|
6.
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
Карпаты (11), Днепр-1 (21), Шахтер (8)
|
40
|
7.
|
Бернд ШТАНГЕ
|
Германия
|
Днепр
|
26
|
8.
|
Невио СКАЛА
|
Италия
|
Шахтер
|
16
|
|
Ангел ЧЕРВЕНКОВ
|
Болгария
|
Севастополь (8), Черноморец (8)
|
16
|
10.
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Италия
|
Шахтер
|
15
|
|
Бернд ШУСТЕР
|
Германия
|
Шахтер
|
15
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда продолжает погоню за лидером чемпионата «Днепром-1»
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года