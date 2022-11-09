Игор Йовичевич отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Победа «Шахтера» над «Вересом» (2:0) стала 40-й для наставника горняков Игора Йовичевича в чемпионатах Украины. Он стал 6-м тренером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 21 викторию под руководством хорватского специалиста отпраздновал «Днепр-1», 11 - «Карпаты» и 8 - «Шахтер».

К слову, беспроигрышная серия Йовичевича в УПЛ достигла 16 матчей, в которых его подопечные одержали 14 побед, в том числе 6 с крупным счетом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры из дальнего зарубежья, одержавшие наибольшее количество побед в УПЛ