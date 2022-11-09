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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 18:31 | Обновлено 09 ноября 2022, 18:56
269
1

Игор Йовичевич отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Хорватский тренер одержал 40-ю викторию в УПЛ

09 ноября 2022, 18:31 | Обновлено 09 ноября 2022, 18:56
269
1
Игор Йовичевич отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Победа «Шахтера» над «Вересом» (2:0) стала 40-й для наставника горняков Игора Йовичевича в чемпионатах Украины. Он стал 6-м тренером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 21 викторию под руководством хорватского специалиста отпраздновал «Днепр-1», 11 - «Карпаты» и 8 - «Шахтер».

К слову, беспроигрышная серия Йовичевича в УПЛ достигла 16 матчей, в которых его подопечные одержали 14 побед, в том числе 6 с крупным счетом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры из дальнего зарубежья, одержавшие наибольшее количество побед в УПЛ

Тренер

Страна

Клубы

Победы

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер (272), Динамо (39)

311

2.

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Шахтер

75

3.

Хуанде РАМОС

Испания

Днепр

59

4.

Николай КОСТОВ

Болгария

Металлург Д (32), Карпаты (7), Сталь Км (4)

43

5.

Луиш КАШТРУ

Португалия

Шахтер

41

6.

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Карпаты (11), Днепр-1 (21), Шахтер (8)

40

7.

Бернд ШТАНГЕ

Германия

Днепр

26

8.

Невио СКАЛА

Италия

Шахтер

16

Ангел ЧЕРВЕНКОВ

Болгария

Севастополь (8), Черноморец (8)

16

10.

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Италия

Шахтер

15

Бернд ШУСТЕР

Германия

Шахтер

15

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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
Що за анахронізм - "далеке зарубіжжя"? Тренер або іноземець, або громадянин України. Я так розумію, Сьоміна, Газзаєва, Кучука в цей список спеціально не включили?
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