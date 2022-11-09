Андрей Пятов вошел в десятку самых возрастных голкиперов в истории УПЛ

Матч против «Вереса» (2:0) голкипер «Шахтера» Андрей Пятов провел в 38 лет 134 дня. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных стражей ворот в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее Дмитрия Бабенко.

В более «почтенном» возрасте выступали в УПЛ только 5 вратарей. Причем эта пятерка голкиперов-«аксакалов» не претерпевала изменений с 18 сентября 2016 года, когда последний раз отстоял в воротах «Динамо» Александр Шовковский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные вратари в истории чемпионатов Украины

Возраст* Вратарь Клуб Дата Соперник Счет 41 год 317 дней Игорь ШУХОВЦЕВ Металлист 26.05.2013 Карпаты (д) 1:1 41 год 259 дней Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 18.09.2016 Заря (д) 0:1 39 лет 133 дня Александр ГОРЯИНОВ Металлист 09.11.2014 Ильичевец (г) 3:1 38 лет 306 дней Виталий РЕВА Арсенал 21.09.2013 Говерла (г) 0:2 38 лет 216 дней Сергей ДОЛГАНСКИЙ Ворскла 19.04.2013 Ильичевец (г) 0:1 38 лет 134 дня Андрей ПЯТОВ Шахтер 09.11.2022 Верес (г) 2:0 38 лет 20 дней Анатолий ЧИСТОВ Черноморец 16.06.2000 Нива Т (г) 1:3 38 лет 8 дней Юрий ЧУМАК Прикарпатье 16.04.2000 Нива Т (д) 2:1 38 лет 3 дня Юрий ПАНЬКИВ Рух 06.11.2022 Кривбасс (д) 2:1 37 лет 356 дней Виктор ГРИШКО Черноморец 24.10.1999 Металлург З (д) 1:0

* на день последнего матча.