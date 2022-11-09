Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Пятов вошел в десятку самых возрастных голкиперов в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 18:19 | Обновлено 09 ноября 2022, 18:24
722
1

Андрей Пятов вошел в десятку самых возрастных голкиперов в истории УПЛ

Матч против «Вереса» вратарь «Шахтера» провел в 38 лет 134 дня

09 ноября 2022, 18:19 | Обновлено 09 ноября 2022, 18:24
722
1
Андрей Пятов вошел в десятку самых возрастных голкиперов в истории УПЛ
ФК Шахтер

Матч против «Вереса» (2:0) голкипер «Шахтера» Андрей Пятов провел в 38 лет 134 дня. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных стражей ворот в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее Дмитрия Бабенко.

В более «почтенном» возрасте выступали в УПЛ только 5 вратарей. Причем эта пятерка голкиперов-«аксакалов» не претерпевала изменений с 18 сентября 2016 года, когда последний раз отстоял в воротах «Динамо» Александр Шовковский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные вратари в истории чемпионатов Украины

Возраст*

Вратарь

Клуб

Дата

Соперник

Счет

41 год 317 дней

Игорь ШУХОВЦЕВ

Металлист

26.05.2013

Карпаты (д)

1:1

41 год 259 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

18.09.2016

Заря (д)

0:1

39 лет 133 дня

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

09.11.2014

Ильичевец (г)

3:1

38 лет 306 дней

Виталий РЕВА

Арсенал

21.09.2013

Говерла (г)

0:2

38 лет 216 дней

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Ворскла

19.04.2013

Ильичевец (г)

0:1

38 лет 134 дня

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

09.11.2022

Верес (г)

2:0

38 лет 20 дней

Анатолий ЧИСТОВ

Черноморец

16.06.2000

Нива Т (г)

1:3

38 лет 8 дней

Юрий ЧУМАК

Прикарпатье

16.04.2000

Нива Т (д)

2:1

38 лет 3 дня

Юрий ПАНЬКИВ

Рух

06.11.2022

Кривбасс (д)

2:1

37 лет 356 дней

Виктор ГРИШКО

Черноморец

24.10.1999

Металлург З (д)

1:0

* на день последнего матча.

По теме:
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер набрал важные 3 очка, идет гонка с Днепром-1»
Игор Йовичевич отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
Источник: ПСЖ контактировал с окружением Мудрика
Андрей Пятов цифры и факты Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Херсонский коллаборант Стремоусов погиб в ДТП
Война | 09 ноября 2022, 15:45 13
Херсонский коллаборант Стремоусов погиб в ДТП
Херсонский коллаборант Стремоусов погиб в ДТП

«Печальные» новости из Херсонский области

Сыграет с Лечче. Малиновский возвращается в основу Аталанты
Футбол | 09 ноября 2022, 18:56 0
Сыграет с Лечче. Малиновский возвращается в основу Аталанты
Сыграет с Лечче. Малиновский возвращается в основу Аталанты

Украинский хавбек выйдет с первых минут

Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
Футбол | 09.11.2022, 10:48
Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 09.11.2022, 01:12
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 09.11.2022, 10:15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex73776
вийде в травні 23 року,та займе 4 місце випередить Реву!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
08.11.2022, 05:57 7
Теннис
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
07.11.2022, 16:22
Другие виды
Есть условие. Стало известно, когда в Киеве прекратятся отключения света
Есть условие. Стало известно, когда в Киеве прекратятся отключения света
07.11.2022, 16:05 1
Война
Гвоздик рассказал, сможет ли Усик нокаутировать Фьюри и Уайлдера
Гвоздик рассказал, сможет ли Усик нокаутировать Фьюри и Уайлдера
08.11.2022, 14:53 1
Бокс
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
08.11.2022, 03:00
Футбол
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
08.11.2022, 00:05 3
Футбол
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
08.11.2022, 16:48 2
Футбол
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
08.11.2022, 17:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности