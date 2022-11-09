Андрей Пятов вошел в десятку самых возрастных голкиперов в истории УПЛ
Матч против «Вереса» вратарь «Шахтера» провел в 38 лет 134 дня
Матч против «Вереса» (2:0) голкипер «Шахтера» Андрей Пятов провел в 38 лет 134 дня. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных стражей ворот в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее Дмитрия Бабенко.
В более «почтенном» возрасте выступали в УПЛ только 5 вратарей. Причем эта пятерка голкиперов-«аксакалов» не претерпевала изменений с 18 сентября 2016 года, когда последний раз отстоял в воротах «Динамо» Александр Шовковский.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные вратари в истории чемпионатов Украины
|
Возраст*
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
41 год 317 дней
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Металлист
|
26.05.2013
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
41 год 259 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
18.09.2016
|
Заря (д)
|
0:1
|
39 лет 133 дня
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
09.11.2014
|
Ильичевец (г)
|
3:1
|
38 лет 306 дней
|
Виталий РЕВА
|
Арсенал
|
21.09.2013
|
Говерла (г)
|
0:2
|
38 лет 216 дней
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Ворскла
|
19.04.2013
|
Ильичевец (г)
|
0:1
|
38 лет 134 дня
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
09.11.2022
|
Верес (г)
|
2:0
|
38 лет 20 дней
|
Анатолий ЧИСТОВ
|
Черноморец
|
16.06.2000
|
Нива Т (г)
|
1:3
|
38 лет 8 дней
|
Юрий ЧУМАК
|
Прикарпатье
|
16.04.2000
|
Нива Т (д)
|
2:1
|
38 лет 3 дня
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Рух
|
06.11.2022
|
Кривбасс (д)
|
2:1
|
37 лет 356 дней
|
Виктор ГРИШКО
|
Черноморец
|
24.10.1999
|
Металлург З (д)
|
1:0
* на день последнего матча.
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