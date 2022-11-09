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  4. Источник: ПСЖ контактировал с окружением Мудрика
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 18:19 |
1334
10

Источник: ПСЖ контактировал с окружением Мудрика

Чемпионы Франции работают над трансфером вингера «Шахтера»

09 ноября 2022, 18:19 |
1334
10
Источник: ПСЖ контактировал с окружением Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш, который фактически выполняет функции спортивного директора клуба, связывался с окружением вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

«ПСЖ», по версии СМИ, заинтересован в подписании Мудрика. Но конкретные шаги чемпионы Франции будут предпринимать только после завершения чемпионата мира 2022 года в Катаре. Пока что в «ПСЖ» лишь изучают возможность трансфера, исходя из требований «Шахтера» и самого игрока.

Сегодня также сообщалось о том, что Мудрик провел переговоры с «Арсеналом».

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Источник Sport.fr
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Комментарии 10
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Хутин Пуйло
Как добавить смайлик «клоуны»?
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+7
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dmitriy_kk
Да сколько можно! Каждый день мурчика кто-то хочет купить... Может хватит уже?
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+5
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serg1508
А какие - то марсиане ещё не контактировали? А Альфа Центавра? Чего тормозят? Должно быть в первых рядах.  
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+4
Ostrov Khortitsa
Этот пост был проплачен агентом Мудрика Алехиным
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+4
Петр Яновский
Побухал с дедом его двоюродным охранник базы ПСЖ.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
тішить, що багато команд цікавляться кращим гравцем. 
Дуже добре, що по 2-3 рази в день на кожному сайті гравця сватають в топ клуби. 
Мабуть це для того, щоб ми готувалися до його відходу. 
З нетерпінням чекаємо на пропозиції і інтерес нових і старих клубів.
   
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0
Лавочкин
Может уже хватит новостей про Мудрика ,опзжшные рабы суркисов не успевают пердаки тушить свои 
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-2
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