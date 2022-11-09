Источник: ПСЖ контактировал с окружением Мудрика

Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш, который фактически выполняет функции спортивного директора клуба, связывался с окружением вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

«ПСЖ», по версии СМИ, заинтересован в подписании Мудрика. Но конкретные шаги чемпионы Франции будут предпринимать только после завершения чемпионата мира 2022 года в Катаре. Пока что в «ПСЖ» лишь изучают возможность трансфера, исходя из требований «Шахтера» и самого игрока.

Сегодня также сообщалось о том, что Мудрик провел переговоры с «Арсеналом».