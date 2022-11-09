Источник: ПСЖ контактировал с окружением Мудрика
Чемпионы Франции работают над трансфером вингера «Шахтера»
Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш, который фактически выполняет функции спортивного директора клуба, связывался с окружением вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.
«ПСЖ», по версии СМИ, заинтересован в подписании Мудрика. Но конкретные шаги чемпионы Франции будут предпринимать только после завершения чемпионата мира 2022 года в Катаре. Пока что в «ПСЖ» лишь изучают возможность трансфера, исходя из требований «Шахтера» и самого игрока.
Сегодня также сообщалось о том, что Мудрик провел переговоры с «Арсеналом».
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