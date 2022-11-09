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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 17:58 | Обновлено 09 ноября 2022, 18:04
252
0

Артем Довбик сделал второй хет-трик в этом сезоне

Форвард днепрян стал 10-м игроком, сделавшим два хет-трика в одном чемпионате

09 ноября 2022, 17:58 | Обновлено 09 ноября 2022, 18:04
252
0
Артем Довбик сделал второй хет-трик в этом сезоне
СК Днепр-1. Артем Довбик

Артем Довбик в 6-м туре забил три мяча в домашнем поединке «Днепра-1» с «Зарей» (3:0). А в 12-м повторил на бис «трюк со шляпой» уже в гостевом матче бело-сине-голубых с «Колосом».

25-летний форвард днепрян стал 10-м игроком, сделавшим два хет-трика в одном чемпионате. К слову, последний раз подобный дубль удавался Жуниору Мораесу в сезоне-2016/17.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие два и более хет-трика в одном сезоне

ХТ

Игрок

Клубы

Сезоны

3

Сергей РЕБРОВ

Динамо

1999/00

3

Александр КОСЫРИН

Металлург Д

2007/08

2

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер

1997/98

2

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

1998/99

2

Иван ГЕЦКО

Карпаты/Кривбасс

1999/00

2

Алексей БЕЛИК

Шахтер

2002/03

2

Сергей ШИЩЕНКО

Металлург Д

2005/06

2

Исмаэль БАНГУРА

Динамо

2007/08

2

ЖУНИОР МОРАЕС

Динамо

2016/17

2

Артем ДОВБИК

Днепр-1

2022/23
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Источник Sport.ua
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