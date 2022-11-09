Артем Довбик сделал второй хет-трик в этом сезоне
Форвард днепрян стал 10-м игроком, сделавшим два хет-трика в одном чемпионате
Артем Довбик в 6-м туре забил три мяча в домашнем поединке «Днепра-1» с «Зарей» (3:0). А в 12-м повторил на бис «трюк со шляпой» уже в гостевом матче бело-сине-голубых с «Колосом».
25-летний форвард днепрян стал 10-м игроком, сделавшим два хет-трика в одном чемпионате. К слову, последний раз подобный дубль удавался Жуниору Мораесу в сезоне-2016/17.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, сделавшие два и более хет-трика в одном сезоне
|
ХТ
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
3
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
1999/00
|
3
|
Александр КОСЫРИН
|
Металлург Д
|
2007/08
|
2
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер
|
1997/98
|
2
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
1998/99
|
2
|
Иван ГЕЦКО
|
Карпаты/Кривбасс
|
1999/00
|
2
|
Алексей БЕЛИК
|
Шахтер
|
2002/03
|
2
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлург Д
|
2005/06
|
2
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Динамо
|
2007/08
|
2
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Динамо
|
2016/17
|
2
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
2022/23
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