Артем Довбик сделал второй хет-трик в этом сезоне

Артем Довбик в 6-м туре забил три мяча в домашнем поединке «Днепра-1» с «Зарей» (3:0). А в 12-м повторил на бис «трюк со шляпой» уже в гостевом матче бело-сине-голубых с «Колосом».

25-летний форвард днепрян стал 10-м игроком, сделавшим два хет-трика в одном чемпионате. К слову, последний раз подобный дубль удавался Жуниору Мораесу в сезоне-2016/17.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие два и более хет-трика в одном сезоне