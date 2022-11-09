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  4. Андрей Пятов открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 17:53 | Обновлено 09 ноября 2022, 17:57
203
0

Андрей Пятов открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины

Больший стаж выступления в УПЛ имеют только Александр Шовковский и Олег Шелаев

09 ноября 2022, 17:53 | Обновлено 09 ноября 2022, 17:57
203
0
Андрей Пятов открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины
ФК Шахтер. Андрей Пятов

В матче с «Вересом» (2:0) место в воротах «Шахтера» впервые в этом сезоне занял Андрей Пятов. Он стал 4-м игроком, в том числе 3-м среди коллег по амплуа, принимавшим участие в 20 чемпионатах Украины. В сезонах-2002/03, 2004/05-2006/07 Пятов выходил на поле в рядах «Ворсклы», а начиная с ЧУ-2007/08 - в составе «Шахтера».

К слову, рекорд УПЛ, которому, пока никто не угрожает, принадлежит голкиперу «Динамо» Александру Шовковскому, проведшему хотя бы один матч в 24-х украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество сезонов в чемпионатах Украины

Сезоны

Игрок

Клубы

24

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо (1994-2017)

21

Олег ШЕЛАЕВ

Заря (1994-1996), Шахтер (1997-1999, 2000), Днепр (1999, 2001-2009),

Металлург Д (2000), Кривбасс (2009), Металлист (2010-2014)

20

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (1994, 1999-2003, 2006-2015), ЦСКА (1996-1997),

Кривбасс (2004-2006)

Андрей ПЯТОВ

Ворскла (2003, 2005-2007) , Шахтер (2008-2023)

19

Руслан РОТАНЬ

Днепр (2000-2005, 2008-2017), Динамо (2006-2008, 2018)

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс (2001-2002), Металлург Д (2003-2010, 2011-2015),

Карпаты (2011), Заря (2016-2019)

18

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист (1993-1994), Шахтер (1995, 1997), Нива Т (1996),

Кривбасс (1998), Металлург З (1999, 2006),

Металлург Д (2000-2004, 2005-2006, 2009-2010),

Ильичевец (2004-2005), Черноморец (2007-2008)

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В (1992, 1994-1995), Одесса (1992),

Ильичевец (1998-2004, 2005-2007, 2009), Арсенал (2004),

Таврия (2005), Заря (2010-2012), Металлист (2013)

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес (1993, 1995), Металлист (1993-1994), Черноморец (1996-1998),

Ворскла (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2008-2013),

Металлург Д (2004-2005)

Виталий РЕВА

Арсенал/ЦСКА (1996-2001, 2008-2011, 2014), Динамо (2002-2005),

Таврия (2006), Оболонь (2012), Кривбасс (2013)

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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