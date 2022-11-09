Андрей Пятов провел 300-й матч за Шахтер в чемпионатах Украины

Поединок с «Вересом» (2:0) стал 300-м для Андрея Пятова в чемпионатах Украины в рядах горняков. Он стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа в составе одного клуба, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Александра Горяинова среди вратарей и 2-м после Дарио Срны среди футболистов «Шахтера».

180 раз ставил Пятова в состав Мирча Луческу, 86 – Паулу Фонсека, 27 – Луиш Каштру, 7 – Роберто Де Дзерби и 1 – Игор Йовичевич. Дорога в «Клуб 300» оранжево-черных заняла у Андрея 15 лет 117 дней, начиная с дебюта, который состоялся 15 июля 2007 года в домашнем поединке дончан с «Динамо» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за один клуб в УПЛ

Игрок Клуб Сезоны Матчи 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 1994-2017 426 2. Дарио СРНА Шахтер 2004-2018 339 3. Александр ГОРЯИНОВ Металлист 1994-2015 331 4. Владимир ЧЕСНАКОВ Ворскла 2008-2022 328 5. Вячеслав ЧЕЧЕР Металлург Д 2002-2015 321 6. Руслан РОТАНЬ Днепр 2000-2017 316 7. Андрей ПЯТОВ Шахтер 2008-2023 300 8. Олег ГУСЕВ Динамо 2004-2018 296 9. Арменд ДАЛЛКУ Ворскла 2006-2016 292 10. Игорь ХУДОБЯК Карпаты 2007-2018 278

Сезоны обозначены годом их окончания.