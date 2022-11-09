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  4. Андрей Пятов провел 300-й матч за Шахтер в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 17:46 | Обновлено 09 ноября 2022, 17:51
220
1

Андрей Пятов провел 300-й матч за Шахтер в чемпионатах Украины

Капитан горняков стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа в рядах одного клуба

09 ноября 2022, 17:46 | Обновлено 09 ноября 2022, 17:51
220
1
Андрей Пятов провел 300-й матч за Шахтер в чемпионатах Украины
ФК Шахтер. Андрей Пятов

Поединок с «Вересом» (2:0) стал 300-м для Андрея Пятова в чемпионатах Украины в рядах горняков. Он стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа в составе одного клуба, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Александра Горяинова среди вратарей и 2-м после Дарио Срны среди футболистов «Шахтера».

180 раз ставил Пятова в состав Мирча Луческу, 86 – Паулу Фонсека, 27 – Луиш Каштру, 7 – Роберто Де Дзерби и 1 – Игор Йовичевич. Дорога в «Клуб 300» оранжево-черных заняла у Андрея 15 лет 117 дней, начиная с дебюта, который состоялся 15 июля 2007 года в домашнем поединке дончан с «Динамо» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за один клуб в УПЛ

Игрок

Клуб

Сезоны

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1994-2017

426

2.

Дарио СРНА

Шахтер

2004-2018

339

3.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

1994-2015

331

4.

Владимир ЧЕСНАКОВ

Ворскла

2008-2022

328

5.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д

2002-2015

321

6.

Руслан РОТАНЬ

Днепр

2000-2017

316

7.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

2008-2023

300

8.

Олег ГУСЕВ

Динамо

2004-2018

296

9.

Арменд ДАЛЛКУ

Ворскла

2006-2016

292

10.

Игорь ХУДОБЯК

Карпаты

2007-2018

278

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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