Андрей Пятов провел 300-й матч за Шахтер в чемпионатах Украины
Капитан горняков стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа в рядах одного клуба
Поединок с «Вересом» (2:0) стал 300-м для Андрея Пятова в чемпионатах Украины в рядах горняков. Он стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа в составе одного клуба, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Александра Горяинова среди вратарей и 2-м после Дарио Срны среди футболистов «Шахтера».
180 раз ставил Пятова в состав Мирча Луческу, 86 – Паулу Фонсека, 27 – Луиш Каштру, 7 – Роберто Де Дзерби и 1 – Игор Йовичевич. Дорога в «Клуб 300» оранжево-черных заняла у Андрея 15 лет 117 дней, начиная с дебюта, который состоялся 15 июля 2007 года в домашнем поединке дончан с «Динамо» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за один клуб в УПЛ
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
1994-2017
|
426
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
2004-2018
|
339
|
3.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
1994-2015
|
331
|
4.
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
Ворскла
|
2008-2022
|
328
|
5.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д
|
2002-2015
|
321
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр
|
2000-2017
|
316
|
7.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
2008-2023
|
300
|
8.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
2004-2018
|
296
|
9.
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
Ворскла
|
2006-2016
|
292
|
10.
|
Игорь ХУДОБЯК
|
Карпаты
|
2007-2018
|
278
Сезоны обозначены годом их окончания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Воздушная тревога внесла коррективы в проведение двух поединков чемпионата УПЛ
Артем продолжает регулярно огорчать соперников