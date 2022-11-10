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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 05:10 |
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Наполи продлил контракт с Лоботкой

Стороны пролонгировали сотрудничество до 2027 года

10 ноября 2022, 05:10 |
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Наполи продлил контракт с Лоботкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Лоботка

Итальянский «Наполи» продлил контракт с опорным полузащитником Станиславом Лоботкой.

Стороны пролонгировали сотрудничество до 30 июня 2027 года с опцией продления контракта еще на сезон. По слухам, зарплата 27-летнего словацкого футболиста составит 3 млн евро в год.

В сезоне-2022/23 Лоботка провел 20 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что у звезды «Наполи» украли автомобиль в Италии.

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Станислав Лоботка Наполи продление контракта
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Источник Football-Italia
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