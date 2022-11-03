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Италия
03 ноября 2022, 20:10 |
303
3

У звезды Наполи украли автомобиль в Италии

Хвича Кварацхелия был ограблен в Неаполе

03 ноября 2022, 20:10 |
303
3
У звезды Наполи украли автомобиль в Италии
Instagram. Хвича Кварацхелия

Хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия был ограблен в Неаполе. Сообщается, что воры украли у игрока ключи от машины Mini Countryman, который в конце концов и угнали.

Уточняется, что грузинский футболист не пострадал из-за этого инцидента. Футболист сообщил о происшествии в полицейский участок перед тем, как отправиться на тренировку на клубную базу.

Отметим, что игрок перешел в «Наполи» летом этого года из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро и мгновенно стал кумиром болельщиков клуба.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах. На счету футболиста восемь голов и десять результативных передач.

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Хвича Кварацхелия Наполи ограбление автомобиль
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Источник Corriere dello Sport
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Gargantua
мафия разберется
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Андрій Гусак
авто застаховане. Так що страхова попала а грузін і його рєшали в плюсі
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