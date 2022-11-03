У звезды Наполи украли автомобиль в Италии
Хвича Кварацхелия был ограблен в Неаполе
Хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия был ограблен в Неаполе. Сообщается, что воры украли у игрока ключи от машины Mini Countryman, который в конце концов и угнали.
Уточняется, что грузинский футболист не пострадал из-за этого инцидента. Футболист сообщил о происшествии в полицейский участок перед тем, как отправиться на тренировку на клубную базу.
Отметим, что игрок перешел в «Наполи» летом этого года из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро и мгновенно стал кумиром болельщиков клуба.
В текущем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах. На счету футболиста восемь голов и десять результативных передач.
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