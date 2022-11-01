Италия01 ноября 2022, 12:49 |
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ВИДЕО. Хвича Кварацхелия – будущее футбола
Грузинский вингер мгновенно стал кумиром тиффозерии «Наполи»
01 ноября 2022, 12:49 |
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Хвича Кварацхелия за короткий период времени стал звездой «Наполи» и всей Серии А. Оно и понятно: футболист лучший в лиге по системе гол+пас, каждый матч с его участием – это настоящее загляденье. Сегодня поговорим о нем чуточку подробнее.
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