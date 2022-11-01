Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хвича Кварацхелия – будущее футбола
Италия
01 ноября 2022, 12:49 |
429
0

ВИДЕО. Хвича Кварацхелия – будущее футбола

Грузинский вингер мгновенно стал кумиром тиффозерии «Наполи»

01 ноября 2022, 12:49 |
429
0
ВИДЕО. Хвича Кварацхелия – будущее футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия за короткий период времени стал звездой «Наполи» и всей Серии А. Оно и понятно: футболист лучший в лиге по системе гол+пас, каждый матч с его участием – это настоящее загляденье. Сегодня поговорим о нем чуточку подробнее.

По теме:
ВИДЕО. Маррей не пожал руку судье на Мастерсе в Париже. Что случилось?
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Ливерпуль в полном порядке»
Юрген КЛОПП: «Наполи сейчас, возможно, лучшая команда в Европе»
Хвича Кварацхелия Наполи видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Барселона и ПСЖ. Месси ждут в другом клубе
Футбол | 31 октября 2022, 17:53 0
Не Барселона и ПСЖ. Месси ждут в другом клубе
Не Барселона и ПСЖ. Месси ждут в другом клубе

Игрок близок к переезду в МЛС

Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Футбол | 01 ноября 2022, 09:50 12
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем

Парижский клуб может подписать хавбека уже в январе

ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Бокс | 31.10.2022, 12:57
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Футбол | 31.10.2022, 12:49
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Верона – Рома – 1:3. Моуриньо взял три очка в концовке. Видео голов и обзор
Футбол | 31.10.2022, 22:55
Верона – Рома – 1:3. Моуриньо взял три очка в концовке. Видео голов и обзор
Верона – Рома – 1:3. Моуриньо взял три очка в концовке. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тедди АТЛАС: «Ломаченко вел себя по-чемпионски»
Тедди АТЛАС: «Ломаченко вел себя по-чемпионски»
30.10.2022, 09:35 2
Бокс
Шакур СТИВЕНСОН: «Ломаченко выглядит слишком старым»
Шакур СТИВЕНСОН: «Ломаченко выглядит слишком старым»
30.10.2022, 09:18 3
Бокс
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
31.10.2022, 16:15 20
Футбол
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
30.10.2022, 16:15 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
30.10.2022, 13:10 1
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
30.10.2022, 10:28
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 24
Футбол
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
30.10.2022, 11:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности