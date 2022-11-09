Елизавета МОЛОДЮК: «Эмоции не сравнить ни с чем»

Полузащитница женской команды «Шахтера» и сборной Украины U-19 Елизавета Молодюк высказалась о стартовом матче первого раунда отбора на Евро-2023 с Австрией (1:1).

– Как впечатления после матча со сборной Австрии?

– Было сложно, нам противостояла команда высокого уровня. Погодные условия также сказались на нашей игре, так как в Израиле температура воздуха была 25–30 градусов.

– Насколько важен результат матча с Австрией?

– Матч и результат были очень важными. Я считаю, Австрия – наш прямой конкурент, и именно с ним будем бороться за второе место в группе.

– Какие эмоции испытала после дебютного гола за юношескую сборную Украины?

– Эти эмоции не сравнить ни с чем. Я отличилась дебютным голом в дебютной игре за сборную Украины – это фантастика!

– Каковы шансы у команды в следующих матчах отбора?

– Считаю, у нас есть все шансы для успеха. Германия – сильная сборная, но если правильно подойти к игре, то даже с ней можно достичь позитивного результата.