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09 ноября 2022, 14:54 | Обновлено 09 ноября 2022, 15:00
53
0

Елизавета МОЛОДЮК: «Эмоции не сравнить ни с чем»

Футболистка сборной Украины U-19 – о ничьей с Австрией

09 ноября 2022, 14:54 | Обновлено 09 ноября 2022, 15:00
53
0
Елизавета МОЛОДЮК: «Эмоции не сравнить ни с чем»
ФК Шахтер Донецк. Елизавета Молодюк

Полузащитница женской команды «Шахтера» и сборной Украины U-19 Елизавета Молодюк высказалась о стартовом матче первого раунда отбора на Евро-2023 с Австрией (1:1).

– Как впечатления после матча со сборной Австрии?
– Было сложно, нам противостояла команда высокого уровня. Погодные условия также сказались на нашей игре, так как в Израиле температура воздуха была 25–30 градусов.

– Насколько важен результат матча с Австрией?
– Матч и результат были очень важными. Я считаю, Австрия – наш прямой конкурент, и именно с ним будем бороться за второе место в группе.

– Какие эмоции испытала после дебютного гола за юношескую сборную Украины?
– Эти эмоции не сравнить ни с чем. Я отличилась дебютным голом в дебютной игре за сборную Украины – это фантастика!

– Каковы шансы у команды в следующих матчах отбора?
– Считаю, у нас есть все шансы для успеха. Германия – сильная сборная, но если правильно подойти к игре, то даже с ней можно достичь позитивного результата.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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