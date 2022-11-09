Верес – Шахтер. Пятов и Крыськив выйдут в основе

Сегодня, 9 ноября «Шахтер» в 12-м туре УПЛ сыграет с «Вересом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик.

Запасные: Ющишин, С. Шестаков, Курко, Квасный, Лебеденко, Г. Пасич, Сергийчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.

«Шахтер»: Пятов, Михайличенко, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Крыськив, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Траоре

Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Тотовицкий, Сикан, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Назарина, Козик, Петряк.