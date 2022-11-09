Верес – Шахтер. Пятов и Крыськив выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч
Сегодня, 9 ноября «Шахтер» в 12-м туре УПЛ сыграет с «Вересом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик.
Запасные: Ющишин, С. Шестаков, Курко, Квасный, Лебеденко, Г. Пасич, Сергийчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.
«Шахтер»: Пятов, Михайличенко, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Крыськив, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Траоре
Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Тотовицкий, Сикан, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Назарина, Козик, Петряк.
🚨 Новини команди 🧡 Наш склад на матч із «Вересом» 👊🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2022
📺 Пряма трансляція – на Setanta Sports.#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/C2ACkiDemP
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