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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 14:26 | Обновлено 09 ноября 2022, 14:48
580
1

Верес – Шахтер. Пятов и Крыськив выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

09 ноября 2022, 14:26 | Обновлено 09 ноября 2022, 14:48
580
1
Верес – Шахтер. Пятов и Крыськив выйдут в основе
ФК Шахтер

Сегодня, 9 ноября «Шахтер» в 12-м туре УПЛ сыграет с «Вересом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик.

Запасные: Ющишин, С. Шестаков, Курко, Квасный, Лебеденко, Г. Пасич, Сергийчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.

«Шахтер»: Пятов, Михайличенко, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Крыськив, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Траоре

Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Тотовицкий, Сикан, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Назарина, Козик, Петряк.

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Источник УПЛ
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Vladislav Pohily
Через повітряну тривогу тепер спробуй знайти трансляцію. Всюди буде Ворскла-Кривбас.
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