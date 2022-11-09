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Чемпионат мира
09 ноября 2022, 13:45 | Обновлено 09 ноября 2022, 14:07
688
0

Стал известен состав сборной Швейцарии на ЧМ-2022

Мурат Якин сделал свой выбор

09 ноября 2022, 13:45 | Обновлено 09 ноября 2022, 14:07
688
0
Стал известен состав сборной Швейцарии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин определился с игроками, которые поедут на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Йонас Омлин («Монпелье»), Филипп Кен («Ред Булл Зальцбург»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).

Полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»).

Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»).

На групповом этапе швейцарская команда сыграет с Сербией, Камеруном и Бразилией.

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Источник Sport.ua
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