Кривбасс – Ворскла. 6 легионеров в старте на 2 команды

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу между криворожским «Кривбассом» и полтавской «Ворсклой». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

«Кривбасс»: Сарнавский, Понедельник, Ловрич, Вернидуб, Дибанго, Капич, Хомченовский, Банада, Микитишин, Дебелко, Волошин

«Ворскла»: Резник, Зайков, Пердута, Скляр, Олийник, Яворский, Сефери, Кравец, Бацула, Марлисон, Юрченко

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.