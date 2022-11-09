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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 12:27 | Обновлено 09 ноября 2022, 13:04
493
0

Кривбасс – Ворскла. 6 легионеров в старте на 2 команды

Стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ

09 ноября 2022, 12:27 | Обновлено 09 ноября 2022, 13:04
493
0
Кривбасс – Ворскла. 6 легионеров в старте на 2 команды
УПЛ

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу между криворожским «Кривбассом» и полтавской «Ворсклой». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

«Кривбасс»: Сарнавский, Понедельник, Ловрич, Вернидуб, Дибанго, Капич, Хомченовский, Банада, Микитишин, Дебелко, Волошин

«Ворскла»: Резник, Зайков, Пердута, Скляр, Олийник, Яворский, Сефери, Кравец, Бацула, Марлисон, Юрченко

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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