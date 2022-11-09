Кривбасс – Ворскла. 6 легионеров в старте на 2 команды
Стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
Сегодня, 9 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу между криворожским «Кривбассом» и полтавской «Ворсклой». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
«Кривбасс»: Сарнавский, Понедельник, Ловрич, Вернидуб, Дибанго, Капич, Хомченовский, Банада, Микитишин, Дебелко, Волошин
«Ворскла»: Резник, Зайков, Пердута, Скляр, Олийник, Яворский, Сефери, Кравец, Бацула, Марлисон, Юрченко
Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.
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