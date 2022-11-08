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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 23:31 | Обновлено 08 ноября 2022, 23:32
22
0

Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги

08 ноября 2022, 23:31 | Обновлено 08 ноября 2022, 23:32
22
0
Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

9 ноября в 13:00 в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Кривбасс» Кривой Рог и «Ворскла» Полтава .

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит во Львове на стадионе «Украина».

Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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