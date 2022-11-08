Украина. Премьер лига08 ноября 2022, 23:31 | Обновлено 08 ноября 2022, 23:32
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Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 ноября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги
08 ноября 2022, 23:31 | Обновлено 08 ноября 2022, 23:32
22
0
9 ноября в 13:00 в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Кривбасс» Кривой Рог и «Ворскла» Полтава .
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит во Львове на стадионе «Украина».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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