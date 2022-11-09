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Чемпионат мира
09 ноября 2022, 11:26 | Обновлено 09 ноября 2022, 11:27
324
0

Экс-тренер Шахтера Луиш Каштру назвал своих фаворитов ЧМ-2022

Наставник верит в Бразилию, где работает ныне, а также в родную для него Португалию

09 ноября 2022, 11:26 | Обновлено 09 ноября 2022, 11:27
324
0
Экс-тренер Шахтера Луиш Каштру назвал своих фаворитов ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, который нынче работает в Бразилии с «Ботафого», поделился мнением о фаворитах предстоящего ЧМ-2022.

«Кажется, у некоторых команд есть максимальный потенциал для победы на чемпионате мира, особенно выделяются Бразилия и Германия. Затем, я думаю, вторую линию фаворитов составляют Португалия, Испания и Бельгия».

«Я верю, что у Португалии будет отличный чемпионат мира, глядя на опыт тренера и игроков, которые выступают за сборную. Все они играют в больших клубах Европы и в таких турнирах, как Лига чемпионов, и они привыкли к топовым матчам и к выходам в финальные этапы чемпионатов мира и Европы».

«Бразилия — это футбол с утра до ночи. Это эмоции, чувства и страсть. Это глубокая грусть, когда ты не выигрываешь, и безграничная эйфория, когда ты побеждаешь. И, вдобавок ко всему, при температурах, подобных тем, которые существуют сейчас», - сказал Каштру.

Напомним, старт ЧМ-2022 в Катаре запланирован на 20 ноября.

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Источник Record.pt
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