Флорентино Перес назвал идеального тренера для Реала

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес дал оценку итальянцу Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «галактикос». По мнению главы клуба, 63-летний уроженец Реджоло является лучшим тренером для мадридского коллектива.

«Карло Анчелотти – лучший главный тренер для мадридского «Реала». Он идеален, так как он понимает наши ценности и идеи, благодаря чему игроки чувствуют тоже самое. У нас великолепные отношения, и он идеальный тренер для нас», – заявил Перес.

Как известно, Анчелотти возглавил мадридский «Реал» во второй раз в карьере в июле 2021 года. Под его руководством «Реал» стал чемпионом Испании (2022), выиграл Лигу чемпионов (2022) и Суперкубок Европы (2022).

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти повторил рекорд легендарного Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов.