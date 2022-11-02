Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов
Итальянец встал в один ряд с легендарным шотландцем
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти повторил рекордный показатель сэра Алекса Фергюсона по числу победных матчей в Лиге чемпионов в статусе тренера.
«Галактикос», руководимые итальянцев, в 6-м туре нынешней чемпионской кампании на своем поле со счетом 5:1 разгромили «Селтик». Для Анчелотти этот выигрыш в ЛЧ стал 102 – ровно столько же побед в Лиге чемпионов у бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
«Реал», как известно, занял первое место в группе F Лиги чемпионов-2022/2023, набрав 13 очков в 6 поединках, и вышел в плей-офф турнира.
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