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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 23:38 | Обновлено 02 ноября 2022, 23:49
432
0

Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

Итальянец встал в один ряд с легендарным шотландцем

02 ноября 2022, 23:38 | Обновлено 02 ноября 2022, 23:49
432
0
Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти повторил рекордный показатель сэра Алекса Фергюсона по числу победных матчей в Лиге чемпионов в статусе тренера.

«Галактикос», руководимые итальянцев, в 6-м туре нынешней чемпионской кампании на своем поле со счетом 5:1 разгромили «Селтик». Для Анчелотти этот выигрыш в ЛЧ стал 102 – ровно столько же побед в Лиге чемпионов у бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«Реал», как известно, занял первое место в группе F Лиги чемпионов-2022/2023, набрав 13 очков в 6 поединках, и вышел в плей-офф турнира.

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Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
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Источник Opta
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