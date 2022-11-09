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Испания
09 ноября 2022, 08:53 | Обновлено 09 ноября 2022, 08:55
260
0

Барселона имеет второй в истории результат после 14 туров Ла Лиги

Каталонцы лидируют в таблице чемпионате Испании

09 ноября 2022, 08:53 | Обновлено 09 ноября 2022, 08:55
260
0
Барселона имеет второй в истории результат после 14 туров Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 8 ноября, в матче 14-го тура Ла Лиги «Барселона» на выезде переиграла «Осасуну» со счетом 2:1. Команда Хави смогла добиться волевой победы, проигрывая по ходе встречи 0:1.

Обыграв «Осасуну», «Барселона» в таблице Примеры занимает 1 место, имея 37 очков.

Лучше на отрезке чемпионата Испании в 14 стартовых туров «сине-гранатовые» выступали лишь в сезонах-2012/2013 и 2013/2014. Тогда каталонский клуб набирал по 40 очков.

А вот в сезоне-2010/2011 результат «Барселоны» после 14 матчей чемпионата страны был таким же, как и в этом сезоне, – 37 очков.

Заметим, что по итогам сезонов-2010/2011 и 2012/2013 «блауграна» становилась чемпионом Испании, в сезоне-2013/2014 финишировала второй.

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Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник Opta
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