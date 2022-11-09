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Испания
09 ноября 2022, 07:36 | Обновлено 09 ноября 2022, 07:43
917
0

ХАВИ: «Золотая победа. Но все было против Барселоны»

Наставник «Барселоны» – о встрече с «Осасуной» в чемпионате Испании

09 ноября 2022, 07:36 | Обновлено 09 ноября 2022, 07:43
917
0
ХАВИ: «Золотая победа. Но все было против Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави подвел итог игре 14-го тура Примеры с «Осасуной», в которой его подопечные одержали волевую победу со счетом 2:1. По мнению тренера, в прошедшем поединке его команда смогла добиться «золотой победы». Напомним, на 31-й минуте при счете 0:1 «блауграна» осталась в меньшинстве после удаления Левандовски, но все же смогла выиграть.

«Я очень горжусь командой. У нас в раздевалке – семья. Все было против нас – решения судьи, пропущенный гол, игра вдесятером... Мы сыграли умно и очень хорошо воспользовались моментами. Это золотая победа – на паузу мы уходим лидерами. Это победа всей команды. Я очень горжусь.

Мне сказали, что блокировка при голе «Осасуны» – это явный фол. Удаление... По моему мнению, это слишком строго. Но мои слова не имеют значения. Важно лишь мнение судьи, который сегодня не выскажется. Думаю, он должен объясниться, потому что на кону стоит слишком многое», – рассказал Хави.

«Барселона» в таблице чемпионата Испании занимает 1 место с 37 очками после 14 матчей. Следующую игру команда проведет 31 декабря с «Эспаньолом».

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Источник Marca
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