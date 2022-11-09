Одним из самых курьезных моментов евроосени стал голевой шанс Дарвина Нуньеса.

Форвард «Ливерпуля» в гостевом матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (3:0) промазал по пустым воротам.

Эпизод очень похож на неудачу форварда «Шахтера» Даниила Сикана в матче против «Селтика» (1:1).

ВИДЕО. Курьезы евроосени. Как Нуньес промазал по пустым воротам