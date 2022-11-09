Лига чемпионов09 ноября 2022, 06:23 | Обновлено 09 ноября 2022, 06:39
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ВИДЕО. Курьезы евроосени. Как Нуньес промазал по пустым воротам
Похоже, форвард «Ливерпуля» брал уроки у Даниила Сикана
09 ноября 2022, 06:23 | Обновлено 09 ноября 2022, 06:39
313
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Одним из самых курьезных моментов евроосени стал голевой шанс Дарвина Нуньеса.
Форвард «Ливерпуля» в гостевом матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (3:0) промазал по пустым воротам.
Эпизод очень похож на неудачу форварда «Шахтера» Даниила Сикана в матче против «Селтика» (1:1).
ВИДЕО. Курьезы евроосени. Как Нуньес промазал по пустым воротам
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