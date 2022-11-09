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Лига чемпионов
09 ноября 2022, 06:23 | Обновлено 09 ноября 2022, 06:39
313
0

ВИДЕО. Курьезы евроосени. Как Нуньес промазал по пустым воротам

Похоже, форвард «Ливерпуля» брал уроки у Даниила Сикана

09 ноября 2022, 06:23 | Обновлено 09 ноября 2022, 06:39
313
0
ВИДЕО. Курьезы евроосени. Как Нуньес промазал по пустым воротам
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Одним из самых курьезных моментов евроосени стал голевой шанс Дарвина Нуньеса.

Форвард «Ливерпуля» в гостевом матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (3:0) промазал по пустым воротам.

Эпизод очень похож на неудачу форварда «Шахтера» Даниила Сикана в матче против «Селтика» (1:1).

ВИДЕО. Курьезы евроосени. Как Нуньес промазал по пустым воротам

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Лига чемпионов курьезы Аякс - Ливерпуль Аякс Ливерпуль Дарвин Нуньес видео голов и обзор Даниил Сикан
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Источник Sport.ua
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