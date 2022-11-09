В матче 14-го тура чемпионата Италии «Специя» и «Удинезе» сыграли вничью со счетом 1:1.

У хозяев поля гол забил Аркадиуш Реца, а для гостей отличился Санди Ловрич.

«Специя» с 10 очками занимает 16-е место, украинский хавбек Виктор Коваленко залечивает травму. «Удинезе» находится в топ-8 (24 очка).

Серия А. 14-й тур, 8 ноября

Специя – Удинезе – 1:1

Голы: Реца, 33 – Ловрич, 43