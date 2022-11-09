Италия09 ноября 2022, 06:07 | Обновлено 09 ноября 2022, 06:20
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Специя – Удинезе – 1:1. Когда вернется Коваленко? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Италии
09 ноября 2022, 06:07 | Обновлено 09 ноября 2022, 06:20
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В матче 14-го тура чемпионата Италии «Специя» и «Удинезе» сыграли вничью со счетом 1:1.
У хозяев поля гол забил Аркадиуш Реца, а для гостей отличился Санди Ловрич.
«Специя» с 10 очками занимает 16-е место, украинский хавбек Виктор Коваленко залечивает травму. «Удинезе» находится в топ-8 (24 очка).
Серия А. 14-й тур, 8 ноября
Специя – Удинезе – 1:1
Голы: Реца, 33 – Ловрич, 43
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Санди Ловрич (Удинезе).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Река (Специя).
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