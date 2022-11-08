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Чемпионат Италии
Наполи
08.11.2022, FT 2 : 0
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Италия
08 ноября 2022, 21:33 |
970
0

Чемпионский график. Наполи выиграл и продлил невероятную серию

Команда не проигрывает в чемпионате

08 ноября 2022, 21:33 |
970
0
Чемпионский график. Наполи выиграл и продлил невероятную серию
Getty Images/Global Images Ukraine

«Наполи» в матче чемпионата Италии не без проблем, но обыграл «Эмполи» со счётом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.

Команда все еще не проигрывает в нынешнем сезоне Серии A и лидирует с 38 очками.

Чемпионат Италии. 14-й тур

Наполи –Эмполи 2:0

Голы: Лосано, 69 (пен), Зьелински, 88

Специя –Удинезе 1:1

Голы: Река, 33 – Ловрич, 43

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Наполи Эмполи Специя Удинезе чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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