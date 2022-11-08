Италия08 ноября 2022, 21:33 |
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Чемпионский график. Наполи выиграл и продлил невероятную серию
Команда не проигрывает в чемпионате
08 ноября 2022, 21:33 |
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«Наполи» в матче чемпионата Италии не без проблем, но обыграл «Эмполи» со счётом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.
Команда все еще не проигрывает в нынешнем сезоне Серии A и лидирует с 38 очками.
Чемпионат Италии. 14-й тур
Наполи –Эмполи 2:0
Голы: Лосано, 69 (пен), Зьелински, 88
Специя –Удинезе 1:1
Голы: Река, 33 – Ловрич, 43
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