Чемпионский график. Наполи выиграл и продлил невероятную серию

«Наполи» в матче чемпионата Италии не без проблем, но обыграл «Эмполи» со счётом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.

Команда все еще не проигрывает в нынешнем сезоне Серии A и лидирует с 38 очками.

Чемпионат Италии. 14-й тур

Наполи –Эмполи 2:0

Голы: Лосано, 69 (пен), Зьелински, 88

Специя –Удинезе 1:1

Голы: Река, 33 – Ловрич, 43