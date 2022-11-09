В матче 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома обыграл «Эмполи» (2:0).

У неаполитанцев отличились Ирвинг Лосано с пенальти и Петр Зелиньски.

У гостей Себастьяно Луперто был удален с поля за два горчичника на 74-й минуте.

«Наполи» уверенно лидирует в турнире, набрав 38 очков. «Эмполи» занимает 14-е место (14 очков).

Серия А. 14-й тур, 8 ноября

Наполи – Эмполи – 2:0

Голы: Лосано, 69 (пен), Зелиньски, 88.