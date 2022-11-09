Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Эмполи – 2:0. Невероятная команда-машина. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Наполи
08.11.2022, FT 2 : 0
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 ноября 2022, 04:43 | Обновлено 09 ноября 2022, 04:55
115
0

Наполи – Эмполи – 2:0. Невероятная команда-машина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Италии

09 ноября 2022, 04:43 | Обновлено 09 ноября 2022, 04:55
115
0
Наполи – Эмполи – 2:0. Невероятная команда-машина. Видео голов и обзор
ФК Наполи

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома обыграл «Эмполи» (2:0).

У неаполитанцев отличились Ирвинг Лосано с пенальти и Петр Зелиньски.

У гостей Себастьяно Луперто был удален с поля за два горчичника на 74-й минуте.

«Наполи» уверенно лидирует в турнире, набрав 38 очков. «Эмполи» занимает 14-е место (14 очков).

Серия А. 14-й тур, 8 ноября

Наполи – Эмполи – 2:0

Голы: Лосано, 69 (пен), Зелиньски, 88.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
74’
Себастьяно Луперто (Эмполи) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Ирвинг Лосано (Наполи).
По теме:
Атлетик – Вальядолид – 3:0. Разгром в Бильбао. Видео голов и обзор матча
Эльче – Жирона – 1:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Осасуна – Барселона – 1:2. Удаления Пике и Левандовски. Видео голов и обзор
чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Эмполи видео голов и обзор Петр Зелиньски Ирвинг Лосано
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
Футбол | 08 ноября 2022, 16:48 1
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль

Клуб был выставлен на продажу

Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
Футбол | 08 ноября 2022, 17:37 0
Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков

Среди них – Наби Кейта

Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
Футбол | 08.11.2022, 06:07
Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
Эвертон без Миколенко проиграл Борнмуту и выбыл из Кубка английской лиги
Футбол | 08.11.2022, 23:59
Эвертон без Миколенко проиграл Борнмуту и выбыл из Кубка английской лиги
Эвертон без Миколенко проиграл Борнмуту и выбыл из Кубка английской лиги
Хет-трик Гнабри. Бавария отгрузила 6 мячей в ворота Вердера
Футбол | 08.11.2022, 23:39
Хет-трик Гнабри. Бавария отгрузила 6 мячей в ворота Вердера
Хет-трик Гнабри. Бавария отгрузила 6 мячей в ворота Вердера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
07.11.2022, 09:26 6
Футбол
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
07.11.2022, 13:58 13
Футбол
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну
08.11.2022, 16:20 5
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
08.11.2022, 13:32 2
Теннис
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
07.11.2022, 15:25 22
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
08.11.2022, 09:35
Другие виды
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
07.11.2022, 15:11 2
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.11.2022, 01:40
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности