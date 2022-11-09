Италия09 ноября 2022, 04:43 | Обновлено 09 ноября 2022, 04:55
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Наполи – Эмполи – 2:0. Невероятная команда-машина. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Италии
09 ноября 2022, 04:43 | Обновлено 09 ноября 2022, 04:55
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В матче 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома обыграл «Эмполи» (2:0).
У неаполитанцев отличились Ирвинг Лосано с пенальти и Петр Зелиньски.
У гостей Себастьяно Луперто был удален с поля за два горчичника на 74-й минуте.
«Наполи» уверенно лидирует в турнире, набрав 38 очков. «Эмполи» занимает 14-е место (14 очков).
Серия А. 14-й тур, 8 ноября
Наполи – Эмполи – 2:0
Голы: Лосано, 69 (пен), Зелиньски, 88.
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
74’
Себастьяно Луперто (Эмполи) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Ирвинг Лосано (Наполи).
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