В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде победила «Эльче» 2:1.

У хозяев гол забил защитник Поль Лирола на 16-й минуте. На 39-й минуте хавбек гостей Иван Мартин сравнял счет. Победу «Жироне» принес форвард Валентин Кастельянос, забивший на 66-й минуте.

«Эльче» имеет всего 4 очка и занимает последнее, 20-е место в Ла Лиге. «Жирона» набрала 16 очков и находится на 13-й позиции.

Ла Лига. 14-й тур, 8 ноября

Эльче – Жирона – 1:2

Голы: Лирола, 16 – Мартин, 39, Кастельянос, 66.