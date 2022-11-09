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  4. Эльче – Жирона – 1:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Эльче
08.11.2022, FT 1 : 2
Жирона
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Испания
09 ноября 2022, 02:39 | Обновлено 09 ноября 2022, 02:52
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0

Эльче – Жирона – 1:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Испании

09 ноября 2022, 02:39 | Обновлено 09 ноября 2022, 02:52
5
0
Эльче – Жирона – 1:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
ФК Эльче

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде победила «Эльче» 2:1.

У хозяев гол забил защитник Поль Лирола на 16-й минуте. На 39-й минуте хавбек гостей Иван Мартин сравнял счет. Победу «Жироне» принес форвард Валентин Кастельянос, забивший на 66-й минуте.

«Эльче» имеет всего 4 очка и занимает последнее, 20-е место в Ла Лиге. «Жирона» набрала 16 очков и находится на 13-й позиции.

Ла Лига. 14-й тур, 8 ноября

Эльче – Жирона – 1:2

Голы: Лирола, 16 – Мартин, 39, Кастельянос, 66.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Поль Лирола (Эльче).
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Эльче Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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