Эльче – Жирона – 1:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
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В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде победила «Эльче» 2:1.
У хозяев гол забил защитник Поль Лирола на 16-й минуте. На 39-й минуте хавбек гостей Иван Мартин сравнял счет. Победу «Жироне» принес форвард Валентин Кастельянос, забивший на 66-й минуте.
«Эльче» имеет всего 4 очка и занимает последнее, 20-е место в Ла Лиге. «Жирона» набрала 16 очков и находится на 13-й позиции.
Ла Лига. 14-й тур, 8 ноября
Эльче – Жирона – 1:2
Голы: Лирола, 16 – Мартин, 39, Кастельянос, 66.
🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟#ElcheGirona || #MuchoElche pic.twitter.com/XlD8tQb4fi— Elche Club de Fútbol 🌴🥇 (@elchecf) November 8, 2022
События матча
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