В среду, 9 ноября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» сыграет против «Вор склы».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Кривбасс» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и YouTube Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансл яцию поединка «Кривбасс» – «Ворскла».