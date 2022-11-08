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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ворскла
Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 23:38 |
47
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ворскла

Во Львове состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги

08 ноября 2022, 23:38 |
47
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ворскла
ФК Карпаты Львов

В среду, 9 ноября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» сыграет против «Вор склы».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Кривбасс» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и YouTube Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансл яцию поединка «Кривбасс» – «Ворскла».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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