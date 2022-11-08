Украина. Премьер лига08 ноября 2022, 23:38 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ворскла
Во Львове состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги
08 ноября 2022, 23:38 |
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В среду, 9 ноября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» сыграет против «Ворсклы».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Кривбасс» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и YouTube Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансл «Кривбасс» – «Ворскла». яцию поединка
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