Где 4 миллиарда? Украина до сих пор не получила деньги от продажи Челси
Перевести их в помощь нашему государству обещал российский олигарх Абрамович
Украина до сих пор не получила деньги от продажи российским олигархом лондонского «Челси», которая состоялась в мае нынешнего года.
Тогдашний собственник «синих» российский олигарх Абрамович пообещал, что полученные от продажи клуба деньги направит на гуманитарную помощь пострадавшим от войне в Украине.
Однако, как сообщил министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти, «деньги все еще заморожены на счете Абрамовича в британском банке». В отчете перед парламентом чиновник добавил, что в настоящий момент проводятся административные работы и готовится лицензия на размораживание средств.
При этом, депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант заявил, что задержка является «ужасной», и призвал правительство как можно скорее «принять меры».
Напомним, от продажи «Челси» Абрамович получил от американца Тодда Боэли порядка 4 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы олигарх, которого в западных СМИ нередко называют одним из «кошельков путина», обещал передать нуждающимся из Украины.
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