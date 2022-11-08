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  4. Где 4 миллиарда? Украина до сих пор не получила деньги от продажи Челси
Англия
08 ноября 2022, 23:23 |
1019
0

Где 4 миллиарда? Украина до сих пор не получила деньги от продажи Челси

Перевести их в помощь нашему государству обещал российский олигарх Абрамович

08 ноября 2022, 23:23 |
1019
0
Где 4 миллиарда? Украина до сих пор не получила деньги от продажи Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Украина до сих пор не получила деньги от продажи российским олигархом лондонского «Челси», которая состоялась в мае нынешнего года.

Тогдашний собственник «синих» российский олигарх Абрамович пообещал, что полученные от продажи клуба деньги направит на гуманитарную помощь пострадавшим от войне в Украине.

Однако, как сообщил министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти, «деньги все еще заморожены на счете Абрамовича в британском банке». В отчете перед парламентом чиновник добавил, что в настоящий момент проводятся административные работы и готовится лицензия на размораживание средств.

При этом, депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант заявил, что задержка является «ужасной», и призвал правительство как можно скорее «принять меры».

Напомним, от продажи «Челси» Абрамович получил от американца Тодда Боэли порядка 4 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы олигарх, которого в западных СМИ нередко называют одним из «кошельков путина», обещал передать нуждающимся из Украины.

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Челси Роман Абрамович российско-украинская война финансы Тодд Боэли продажа Великобритания Украина
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Источник Bloomberg
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