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Англия
08 ноября 2022, 22:07 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:10
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Где смотреть онлайн матч Кубка лиги Манчестер Сити – Челси

Поединок 1/16 финала Кубка лиги

08 ноября 2022, 22:07 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:10
170
0
Где смотреть онлайн матч Кубка лиги Манчестер Сити – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 9 ноября «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч буде показан на ОТТ-платформе Setanta Sports Украина.

Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги

В прошлом сезоне «Челси» добрался до финала Кубка лиги, где проиграл «Ливерпулю». «Манчестер Сити» вылетел уже на стадии 1/8 финала от «Вест Хэма».

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Источник Sport.ua
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