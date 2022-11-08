В среду, 9 ноября «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч буде показан на ОТТ-платформе Setanta Sports Украина.

Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги

В прошлом сезоне «Челси» добрался до финала Кубка лиги, где проиграл «Ливерпулю». «Манчестер Сити» вылетел уже на стадии 1/8 финала от «Вест Хэма».