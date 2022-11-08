Англия08 ноября 2022, 22:07 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:10
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Где смотреть онлайн матч Кубка лиги Манчестер Сити – Челси
Поединок 1/16 финала Кубка лиги
08 ноября 2022, 22:07 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:10
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В среду, 9 ноября «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч буде показан на ОТТ-платформе Setanta Sports Украина.
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги
В прошлом сезоне «Челси» добрался до финала Кубка лиги, где проиграл «Ливерпулю». «Манчестер Сити» вылетел уже на стадии 1/8 финала от «Вест Хэма».
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