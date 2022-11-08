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Англия
08 ноября 2022, 19:55 | Обновлено 08 ноября 2022, 20:05
708
0

Ливерпулю интересно подписание нападающего сборной Дании

Мерсисайдцы присмотрели форварда

08 ноября 2022, 19:55 | Обновлено 08 ноября 2022, 20:05
708
0
Ливерпулю интересно подписание нападающего сборной Дании
Getty Images/Global Images Ukraine. Густав Исаксен

В поле зрения английского «Ливерпуля» находится нападающий «Мидтьюлланда» Густав Исаксен.

Сообщается, что за 21-летним талантом якобы также следят такие клубы как лондонский «Арсенал», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Аякс», «Аталанта», «Бенфика» и «Байер» из Леверкузена.

Датчанин Исаксен в текущем сезоне сыграл 25 матчей, забил семь голов и сделал три ассиста. Трансферная стоимость Густава оценивается в 4,5 млн евро.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» выставил на трансфер трех игроков.

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Источник Ekstra Bladet
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