Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Манчестер Сити определились с планами на январское трансферное окно
Англия
08 ноября 2022, 19:28 | Обновлено 08 ноября 2022, 19:35
1454
0

В Манчестер Сити определились с планами на январское трансферное окно

«Горожане» думают о будущем

08 ноября 2022, 19:28 | Обновлено 08 ноября 2022, 19:35
1454
0
В Манчестер Сити определились с планами на январское трансферное окно

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что клуб в январе будущего года не намерен подписывать новых футболистов.

«Мы не собираемся подписывать никого в январе. Команда, которая сейчас есть, нас устраивает, состав останется прежним», – рассказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» в текущей турнирной таблице чемпионата Англии занимает второе место, имея в активе 32 очка. Лидирует лондонский «Арсенал», имеющий 34 пункта. 12 ноября подопечные Гвардиолы сыграют на своем поле с «Брентфордом».

Ранее сообщалось о планах «Манчестер Сити» в отношении сотрудничества с Пепом Гвардиолой

По теме:
Ливерпулю интересно подписание нападающего сборной Дании
Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
Известны планы Манчестер Сити в отношении сотрудничества с Гвардиолой
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И большинство не помощь. Металлист не обыграл Металлист 1925
Футбол | 08 ноября 2022, 14:53 7
И большинство не помощь. Металлист не обыграл Металлист 1925
И большинство не помощь. Металлист не обыграл Металлист 1925

Харьковские клубы провели исторический поединок

Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
Футбол | 07 ноября 2022, 23:59 7
Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано

«Реал» имеет 32 очка и занимает второе место, в двух баллах позади «Барсы»

Золотой Гарет. Принес ли кому-нибудь пользу переход Бэйла в Лос-Анджелес?
Футбол | 08.11.2022, 18:16
Золотой Гарет. Принес ли кому-нибудь пользу переход Бэйла в Лос-Анджелес?
Золотой Гарет. Принес ли кому-нибудь пользу переход Бэйла в Лос-Анджелес?
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Теннис | 08.11.2022, 05:57
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Пенсия откладывается. Пике – в заявке Барселоны на матч с Осасуной
Футбол | 07.11.2022, 20:14
Пенсия откладывается. Пике – в заявке Барселоны на матч с Осасуной
Пенсия откладывается. Пике – в заявке Барселоны на матч с Осасуной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
08.11.2022, 13:32 2
Теннис
ВИДЕО. Жесткий нокаут в США. После боя боксера ввели в кому
ВИДЕО. Жесткий нокаут в США. После боя боксера ввели в кому
07.11.2022, 12:30
Бокс
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
07.11.2022, 14:17 42
Футбол
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
07.11.2022, 19:17 10
Футбол
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
07.11.2022, 20:40
Футбол
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
06.11.2022, 16:57 78
Футбол
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
07.11.2022, 14:30
Война
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
07.11.2022, 22:09 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности