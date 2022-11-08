В Манчестер Сити определились с планами на январское трансферное окно

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что клуб в январе будущего года не намерен подписывать новых футболистов.

«Мы не собираемся подписывать никого в январе. Команда, которая сейчас есть, нас устраивает, состав останется прежним», – рассказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» в текущей турнирной таблице чемпионата Англии занимает второе место, имея в активе 32 очка. Лидирует лондонский «Арсенал», имеющий 34 пункта. 12 ноября подопечные Гвардиолы сыграют на своем поле с «Брентфордом».

Ранее сообщалось о планах «Манчестер Сити» в отношении сотрудничества с Пепом Гвардиолой